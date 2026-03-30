Микробиом ротовой полости: что это такое, почему он важен и как его поддерживать

Женщина смотрит в зеркало / © Credits

Реклама

Микробиом ротовой полости - это сложное сообщество микроорганизмов, живущих в вашем рту. Эти микробы, включая бактерии, грибки и вирусы, играют важную роль в здоровье ротовой полости, а также могут влиять на ваше общее здоровье.

Ученые все больше признают, что баланс микробов во рту играет определенную роль во многих состояниях здоровья, начиная от кариеса и заканчивая системными заболеваниями.

НеаІthІіnе объясняется, что такое микробиом ротовой полости, почему он важен и как поддерживать здоровый баланс.

Реклама

Что такое микробиом ротовой полости

Микробиом ротовой полости — это сообщество микроорганизмов, которые живут в вашем рту, включая зубы, язык, десны, слюну и горло.

Здоровый микробиом ротовой полости обычно включает баланс:

полезные микробы, которые помогают предотвратить заболевания

нейтральные микробы, которые сосуществуют с организмом и не наносят вреда

потенциально вредные микробы, которые могут вызвать заболевания, если они чрезмерно размножатся.

Обычно, ваши полезные микробы будут контролировать любые потенциально вредные микробы. Поддержание этого баланса важно для здоровья ротовой полости. Иногда бактерии, которые не вызывают никаких проблем, могут начать влиять на ваше здоровье, если баланс нарушен.

Они также могут накапливаться и образовывать биопленки, которые прикрепляются к таким поверхностям, как зубы и десны.

Реклама

Зубной налет является распространенным примером биопленки, образуемой бактериями. Биопленки являются более твердыми и их труднее удалить после накопления.

Что делает микробиом ротовой полости

Ваш микробиом ротовой полости способствует вашему здоровью многими способами.

Полезные микробы помогают предотвратить чрезмерное размножение вредных организмов. Когда микробный баланс смещается — состояние, которое называется дисбактериозом — могут развиться заболевания ротовой полости.

К распространенным заболеваниям ротовой полости, связанным с дисбалансом микробиома, относятся:

Реклама

кариес зубов

заболевания десен (пародонтит)

инфекции ротовой полости

постоянный неприятный запах изо рта.

Вредные бактерии могут вырабатывать кислоты, которые повреждают зубную эмаль или вызывают воспаление в тканях десен.

Рот является воротами как к пищеварительной, так и к дыхательной системам. Поскольку микробы и воспалительные молекулы изо рта могут попадать в кровоток, здоровье ротовой полости может влиять на системное здоровье.

Исследования показывают связь между дисбалансом микробиома ротовой полости и несколькими состояниями, включая:

сердечно-сосудистые заболевания

диабет

воспалительные заболевания кишечника

ревматоидный артрит

неврологические состояния, такие как болезнь Альцгеймера

рак.

Однако исследования находятся на ранних стадиях, и причинно-следственные связи еще не установлены. Непонятно, приводят ли определенные заболевания к изменениям в микробиоме ротовой полости, или изменения в микробах ротовой полости влияют на развитие у человека определенного заболевания.

Реклама

Факторы, влияющие на микробиом ротовой полости

Несколько факторов образа жизни и биологических факторов могут влиять на состав микробов во рту. Хорошая гигиена полости рта помогает контролировать зубной налет и поддерживать здоровый микробный баланс.

Ключевые практики включают:

чистка зубов дважды в день

использование зубной нити для удаления зубного налета между зубами

регулярные стоматологические осмотры.

Микробы быстро заселяют ротовую полость, поэтому постоянная гигиена является важной. Диета также сильно влияет на рост микробов во рту.

Факторы, которые могут нарушить микробный баланс, включают:

Реклама

высокое потребление сахара

частые перекусы

потребление высокообработанных продуктов.

Сахар питает кислотообразующие бактерии, способствующие кариесу.

Однако некоторые продукты могут поддерживать здоровье полости рта, в частности:

фрукты и овощи, богатые клетчаткой

молочные продукты с кальцием

вода, которая поддерживает выработку слюны.

Слюна помогает регулировать микробиом полости рта, смывая частички пищи и бактерии.

Дополнительные факторы, которые могут изменить микробиом ротовой полости, включают:

Реклама

курение или употребление табака

употребление алкоголя

употребление антибиотиков

хронический стресс

заболевания, такие как диабет

избыточный вес.

Признаки несбалансированного микробиома ротовой полости

Дисбаланс микробов ротовой полости может привести к заметным симптомам.

К распространенным признакам нарушения микробиома ротовой полости относятся:

постоянный неприятный запах изо рта

кровоточивость или отек десен

чувствительность зубов

повышенное накопление зубного налета

частый кариес.

Если у вас возникнет любой из этих факторов, стоматолог может оценить основные причины и рекомендовать лечение и изменения образа жизни.

Краткие советы по поддержанию здорового микробиома ротовой полости

Несколько привычек могут помочь вам поддерживать здоровый микробиом ротовой полости.

Реклама

Рассмотрите следующие шаги:

чистите зубы фторсодержащей зубной пастой дважды в день

используйте зубную нить по крайней мере один раз в день

регулярно посещайте стоматолога для профессиональной чистки

пейте много воды.

Стратегии образа жизни

Дополнительные методы могут поддерживать баланс микробиома ротовой полости: