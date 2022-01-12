Миокардит: чем опасен, как проявляется у детей и как связан с COVID-19 и вакцинацией

Миокардит: чем опасен, как проявляется у детей и как связан с COVID-19 и вакцинацией

Миокардит – поражение сердечной мышцы (миокарда), которое может нарушить работу сердца, вызывая разнообразные кардиологические симптомы.

Миокардит часто возникает во время вирусной инфекции, но, согласно исследованиям, опубликованным в журнале Circulation, он также может быть вызван вакцинацией против COVID-19 препаратом мРНК (Pfizer или Moderna).

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о связи миокардита у детей и вакцинации Pfizer-BioNTech, о новых данные от ученых, а также о том, стоит ли переживать родителям.

Что такое миокардит и его причины

Миокардит, также известный как воспалительная кардиомиопатия, представляет собой воспаление в сердечной мышце. Различают острые и хронические формы воспаления миокарда, при которых острый миокардит может переходить в хронический. Многие воспаления сердечной мышцы протекают бессимптомно, в этом и его опасность, поскольку так возрастает риск опасных для жизни сердечных аритмий.

Причины миокардита очень разнообразны: бактериальные (включая стафилококки, хламидиоз, туберкулез, скарлатину), грибковые, вирусные, паразитарные. Чаще всего встречается вирусное воспаление сердечной мышцы, вызванное вирусами Коксаки. Чуть реже миокардит развивается на фоне краснухи, опоясывающего герпеса и других вирусов.

Причинами миокардита также могут быть аутоиммунные заболевания или прием некоторых видов лекарств. В последнее время, миокардит фигурирует как осложнение после заболевания, вызванного вирусом COVID-19.

Как протекает миокардит, симптомы заболевания

Основные признаки заболевания – симптомы сердечной недостаточности, в том числе такие субъективные, как:

боль в грудном отделе;

одышка в покое или при небольшой нагрузке;

головные боли, боли в мышцах и суставах;

высокая температура.

Как видите, симптомы миокардита разнообразны, и их несложно спутать с другими заболеваниями.

Что касается лечения миокардита, то терапевтическая тактика зависит от причины – так, могут назначаться антибиотики или противопаразитарные препараты. В основе лечения этого тяжелого заболевания – прежде всего щадящий образ жизни: отдых, постельный режим, отсутствие физических нагрузок. Также необходимо предотвратить тромбоэмболические осложнения, с этой целью также назначаются специальные препараты.

Важно исключить и предотвратить позднее осложнение миокардита, такое как прогрессирующая сердечная недостаточность. Поэтому при первых признаках заболевания следует сразу же обращаться к врачу.

Миокардит после вакцинации детей от COVID-19: ученые показали новые данные

Побочные эффекты вакцинации, о которых сообщалось в ходе исследований, включали усталость, головную боль, покраснение и отек в месте инъекции, боль в мышцах и озноб. Однако некоторые родители обеспокоены случаями миокардита после применения вакцин мРНК.

В июне 2021 года национальное агентство по охране здоровья и профилактике заболеваний США (CDC) сообщило о возможной связи между вакциной COVID-19 мРНК вакцинами и миокардитом, особенно у людей моложе 39 лет.

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По словам авторов нового исследования, поствакцинальные случаи заболевания в основном поражали подростков и молодых людей мужского пола. Специалисты отмечают, что более ранние исследования уже показывали связь между миокардитом и другими прививками, такими как оспа.

Так, дополнительно было проведено еще одно исследование в Северной Америке, где участвовали люди младше 21 года. Исследователи проанализировали данные 26 педиатрических центров в США и Канаде о пациентах в возрасте до 21 года с симптомами заболевания, появившимися в течение одного месяца после вакцинации, и результаты исследования.

Всего исследователи оценили 139 случаев заболевания молодых людей 12-20 лет и описали ряд характерных особенностей для данного явления:

90% пациенты – мальчики, подростки 15-16 лет;

практически все случаи заболевания возникали после вакцинации препаратом на основе мРНК;

симптомы появлялись в среднем в течение двух дней после вакцинации;

наиболее частыми симптомами были боль в груди, лихорадка и одышка (27,3%);

приблизительно пятая часть пациентов поступила в реанимацию, но никто не умер;

большинство подростков были госпитализированы на 2-3 дня;

почти в 19% случаев было выявлено расстройство функции левого желудочка, но позже у всех пациентов данное нарушение самопроизвольно устранялось.

Что стоит знать о возникновении миокардита после вакцинации против COVID-19 препаратом мРНК?

Был выявлен небольшой риск миокардита у детей, которые получили вакцину мРНК – Pfizer-BioNTech и Moderna.

Сама по себе болезнь COVID-19 связана со значительно большим риском миокардита и других сердечных осложнений, чем вакцинация.

Экспертные группы и официальные учреждения, такие как ВОЗ, CDC, EMA, ECDC, подчеркивают, что преимущества вакцинации для защиты от COVID-19 намного перевешивают редкий риск миокардита или перикардита.

Миокардит после вакцинации мРНК вакцинами от COVID-19 чаще всего диагностировался у мужчин в возрасте до 30 лет и обычно после второй дозы вакцины.

Большинство случаев миокардита после вакцинации были легкими, и пациенты быстро выздоравливали.

Симптомы миокардита обычно появляются через 1-5 дней после второй дозы вакцины мРНК и могут включать боль в груди, учащенное сердцебиение, обмороки или одышку.

Ученые до сих пор не знают, какие долгосрочные последствия миокардита будут после вакцинации от COVID-19. Необходимы дальнейшие наблюдения и анализы, а также необходимо определить факторы и механизмы риска этого редкого, но опасного поствакцинального осложнения. Тем более что это заболевание встречается в основном у подростков и детей.

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