Могут ли антидепрессанты стать причиной выпадения волос

Красивые волосы – мечта каждой женщины. Поэтому, когда мы начинаем его терять, важно вовремя понять, что может быть причиной чрезмерного выпадения и как это предотвратить.

Издание HealthLine рассказали читателям о потере волос, как следствие употребления антидепрессантов, можно ли помешать этой ситуации и вернуть утраченные волосы. Антидепрессанты – это лекарство, которое используется для лечения различных психических заболеваний, таких как депрессия, тревожность и неконтролируемые перепады настроения.

Они регулируют химические вещества в мозге, влияющие на настроение и эмоции. Хотя эти препараты могут быть чрезвычайно эффективны для многих людей, они все же способны вызывать различные побочные действия.

Общие побочные действия антидепрессантов:

Проблемы с пищеварением;

Тошнота;

Диарея;

Изменение веса;

Изменения в привычках сна;

Сексуальные проблемы и дисфункция.

Остальные побочные действия менее распространены и известны. Одним из таких является выпадение волос.

Почему некоторые антидепрессанты вызывают выпадение волос

Тип выпадения волос, часто вызываемый антидепрессантами, известен как телогеновое выпадение (диффузная алопеция). Это происходит, когда волосы преждевременно переходят в фазу покоя, или телогеновую фазу роста волос. Как результат, количество волосяных фолликулов уменьшается.

Физиологический стресс, который могут вызывать антидепрессанты в вашем теле, может спровоцировать телогеновую алопецию. Эта форма потери волос обычно временная и их рост восстанавливается, когда организм адаптируется к лекарству. Хотя есть случаи, когда вам необходимо изменить лекарства или перестать их принимать, чтобы предотвратить выпадение волос.

Можно ли восстановить волосы

После прекращения или замены лекарства рост волос должен восстановиться до своего привычного цикла и темпа роста. Однако этот процесс может занять несколько месяцев. Новые волосы могут расти медленно, поэтому важно запастись терпением.

Однако, обратите внимание, что внезапное прекращение приема антидепрессантов может повлечь за собой симптомы абстиненции и возвращение симптомов вашего психического состояния.

Можно ли предотвратить или остановить потерю волос

Да, это можно сделать при нескольких условиях:

Замена лекарств;

Соблюдение сбалансированной диеты, богатой витаминами и минералами, может способствовать здоровому росту волос. Питательные вещества, такие как биотин, цинк и железо, играют важную роль в поддержании здоровья волос;

Стресс может усилить выпадение волос. Важно найти способы расслабления и уменьшения стресса. Это может положительно повлиять как на ваше психическое здоровье, так и состояние волос в частности.

Прием витаминов и других добавок, поддерживающих рост волос, может быть полезным. Однако желательно проконсультироваться с врачом и не заниматься самолечением.

Уход за волосами во время приема антидепрессантов

Тщательный уход за волосами во время приема антидепрессантов может помочь снизить потерю волос и поддержать их здоровый рост. Вот на что стоит обратить внимание:

Используйте мягкие шампуни и кондиционеры;

Избегайте использования агрессивных химических средств и инструментов для укладки;

Старайтесь использовать продукты без сульфатов и парабенов, чтобы уменьшить раздражение кожи головы;

Регулярно подстригайте волосы, чтобы предотвратить их ломкость;

Массируйте кожу головы, чтобы улучшить кровообращение;

Пейте достаточное количество воды.

Антидепрессанты могут быть жизненно необходимы для психического здоровья, но иногда они вызывают побочные действия, такие как выпадение волос. Если вас беспокоит эта проблема, обязательно обсудите ее с врачом. Важно найти баланс между психическим и физическим здоровьем.

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