Могут ли физические упражнения облегчить джетлаг

Такие симптомы известны как джетлаг или «синдром смены часового пояса», об этом рассказало издание Medical News Today. К счастью, простые движения могут стать эффективным способом адаптации.

Наш организм работает по «внутренним часам» или циркадным ритмам — суточным изменениям физических, психологических и поведенческих процессов. Они регулируют сон, энергию, аппетит и даже гормональный баланс.

Основной фактор, который влияет на циркадные ритмы — это свет. Клетки сетчатки глаза передают сигналы в мозг, который в ответ выделяет мелатонин — гормон сна. Когда мы пересекаем часовые пояса или работаем в ночную смену, эти ритмы нарушаются, вызывают известные симптомы джетлага:

бессонница и утренняя усталость

трудности с концентрацией

головная боль

расстройства желудочно-кишечного тракта

Физические упражнения против джетлага

Исследователи из Университета штата Аризона обнаружили, что физическая активность может изменять циркадные ритмы и помогать организму быстрее адаптироваться к новому часовому поясу.

В исследовании приняли участие 99 здоровых людей в возрасте от 18 до 75 лет. Добровольцы выполняли часовые тренировки на беговой дорожке в течение трех дней в разное время суток. Исследователи измеряли уровень мелатонина в моче, чтобы определить, как упражнения влияют на внутренние «часы» организма.

Результаты:

Упражнения утром в 7:00 или во второй половине дня (13:00-16:00) сдвигали внутренние часы вперед, то есть организм быстрее «просыпался» и настраивался на новый распорядок.

Упражнения по вечерам (19:00-22:00), наоборот, откладывали внутренние часы, а это может помочь тем, кто путешествует на восток.

Тренировки в ночное время (1:00-4:00) или утром (10:00) почти не влияли на циркадные ритмы.

Эти данные свидетельствуют, что время занятий физической активностью имеет значение, правильный график тренировок может значительно уменьшить симптомы джетлага.

Практические советы

Планируйте упражнения по новому часовому поясу. Если летите на запад — упражнения во второй половине дня помогут отложить сон; если на восток — утренние тренировки помогут «подтолкнуть» организм к раннему пробуждению. Выбирайте умеренную активность: ходьба, бег на беговой дорожке, плавание или йога — все подходит, главное — регулярность. Комбинируйте свет и движение. Выход на солнце во время прогулки больше поддержит внутренние часы. Слушайте свое тело, не перегружайтесь, особенно в первые дни после перелета.

Исследование проводили на физически активных участниках, поэтому эффект у людей с низким уровнем подготовки может быть меньше. Однако даже легкие регулярные тренировки способны поддержать адаптацию организма и улучшить самочувствие.

Джетлаг больше не должен быть непременным условием путешествия. Правильно спланированные физические упражнения помогают «подтолкнуть» внутренние часы, уменьшить усталость и улучшить настроение. В следующий раз перед длительным перелетом не забывайте, что движение — это не только сила, но и способ быстрее адаптироваться к новому времени.