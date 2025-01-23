Могут ли кишечные бактерии привести к лишнему весу

Есть мнение, что специфическая бактерия в кишечнике может спровоцировать компульсивное переедание и, как результат, рост веса.

В своей статье Daily Record пишут, что по последним данным бытует мнение, что ожирение и пищевая зависимость могут быть вызваны определенными кишечными бактериями.

Когда речь идет о похудении и здоровом питании, считается что залогом их стабильности и основой является сила воли, однако это может быть не совсем так и на противовес силе воли становится наша пищеварительная система. А точнее, бактерия, находящаяся в микробиоме нашего кишечника и фактор пищевой зависимости, характеризующиеся расстройствами питания и потерей контроля над потреблением пищи.

Если ученым удастся найти эту бактерию и доказать ее влияние на организм человека, можно будет говорить о новейших методах лечения, предусматривающих использование полезных бактерий и, возможно, различных диетических добавок для улучшения системы питания человека.

Уже существуют определенные мысли по поводу идеи того, что определенные бактерии нашего организма вызывают непреодолимое желание поесть чего-то, создавая у нас как бы "зависимость" от пищи. Если мы научимся распознавать и контролировать эти бактерии, можно будет сказать, что следующим шагом станет подключение силы воли для поддержания здорового образа жизни и питания.

Возможно, защитный эффект перорального приема лактулозы и рамнозы, являющихся не перевариваемыми углеводами, известными как "пребиотики", могут повлиять на отдельные виды бактерий кишечника и стать защитной стеной для всего организма.

Сигналы кишечной микробиоты на эти "пребиотики" свидетельствуют о возможном неполезном влиянии бактерий, относящихся к типу Proteobacteria и потенциальным защитным эффектам в увеличении количества Actinobacterial и Bacillota против развития пищевой зависимости.

В частности, это свидетельствует о мощном влиянии кишечных бактерий на работу мозга. Понимание взаимосвязи между изменениями в поведении и бактериями в кишечнике является шагом вперед для будущих методов лечения пищевой зависимости и связанных с ней расстройств пищевого поведения.

Навязчивое употребление пищи и пищевая зависимость – все большая проблема современного мира. Этому способствует много факторов, в том числе среда, в которой мы живем и наличие определенных видов пищи. Однако, вероятно, существуют другие, скажем так, "внутренние" факторы, способствующие расстройствам пищевого поведения. Это понимание открывает путь к разработке потенциально новых методов лечения пищевых расстройств.

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