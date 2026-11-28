Могут ли кошки повышать риск развития шизофрении / © Associated Press

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Любовь к кошкам вряд ли нуждается в объяснениях, ведь их мурчание успокаивает, а их присутствие рядом делает дом уютнее. Однако научные исследования последних десятилетий выявили интересную закономерность, которая заставила учёных внимательнее присмотреться к связи между кошками и психическим здоровьем человека.

Как сообщает издание ScienceAlert, ещё в 1990-х годах психиатр Фуллер Торри и вирусолог Роберт Йолкен обратили внимание на то, что у людей, которые в детстве жили с кошками, чаще диагностировалась шизофрения. Впоследствии исследователи предположили, что возможным объяснением может быть паразит Toxoplasma gondii.

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Какая связь между кошками и шизофренией

Toxoplasma gondii — паразит, вызывающий токсоплазмоз. Его основными конечными хозяевами являются представители семейства кошачьих. Человек может заразиться не только при контакте с их испражнениями, но и через загрязненную почву, воду, пищу или недостаточно термически обработанное мясо.

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У большинства людей инфекция не вызывает заметных симптомов. Однако паразит способен проникать в центральную нервную систему, и иногда токсоплазмоз вызывает определенные изменения в работе мозга и поведении.

В 2023 году было установлено, что у людей, контактировавших с кошками, вероятность получения диагноза «шизофрения» была примерно в два раза выше, чем у тех, кто не имел такого контакта. Кроме того, исследователи обнаружили связь между наличием антител к Toxoplasma gondii и психотическими расстройствами.

Впрочем, это ещё не означает, что домашняя кошка может вызвать психическое заболевание.

Опасность для владельцев кошек

Учёные подчеркивают, что на данный момент речь идёт о статистических связях, а не о доказанном причинно-следственном механизме. Более того, результаты различных исследований не всегда совпадают.

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Есть и другое возможное объяснение, ведь люди с ранними признаками психологических проблем или социальной изоляции могут чаще заводить домашних животных в поисках эмоциональной поддержки. То есть связь может работать не так, как предполагалось изначально. Кроме того, риск потенциально зависит от штамма паразита, возраста человека на момент заражения и индивидуальных особенностей иммунной системы.

Стоит ли бояться домашних питомцев

Учёные не рекомендуют отказываться от кошек из-за опасений развития шизофрении. На данный момент нет достаточных доказательств того, что именно совместное проживание с животным повышает риск развития этого заболевания.

В то же время по-прежнему важны основные правила гигиены:

регулярно убирайте кошачий лоток

используйте перчатки при контакте с наполнителем

мойте руки после уборки и работы с землей

тщательно готовьте мясо

мойте овощи и фрукты

Особенно внимательно к профилактике токсоплазмоза следует относиться беременным женщинам, ведь первичное заражение во время беременности может представлять опасность для ребенка.

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Кошки не становятся причиной шизофрении только потому, что живут рядом с человеком. Хотя исследования возможной связи между токсоплазмозом и психическим здоровьем продолжаются, у учёных пока нет окончательного ответа. Поэтому не спешите обвинять своего пушистика во всех научных загадках человеческого мозга.

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