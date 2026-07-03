Могут ли препараты для похудения снижать риск рака молочной железы: новые исследования дают многообещающие результаты

Могут ли препараты для похудения снижать риск рака молочной железы / © Credits

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За последние несколько лет препараты на основе агонистов рецептора GLP-1 стали настоящим прорывом в лечении ожирения. Они помогают контролировать аппетит, уровень сахара в крови и способствуют устойчивому снижению веса. Однако всё больше исследований показывают, что их потенциал может выходить далеко за пределы борьбы с лишними килограммами, об этом сообщило издание Medical News Today.

Новое крупное наблюдательное исследование показало, что среди женщин с избыточным весом или ожирением, принимавших препараты GLP-1, риск развития рака молочной железы был примерно на 30% ниже, чем у тех, кто не использовал эти лекарства. Эти результаты уже послужили основанием для запуска масштабных клинических испытаний.

Избыточный вес повышает риск развития рака

Специалисты уже давно отмечают, что ожирение может повышать риск развития рака молочной железы, особенно после менопаузы. Жировая ткань вырабатывает эстроген, а большинство опухолей молочной железы являются гормонозависимыми. Кроме того, избыток жировой ткани способствует хроническому воспалению, ухудшает чувствительность к инсулину и влияет на гормональные механизмы, которые могут стимулировать развитие злокачественных клеток.

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Кроме того, женщины с ожирением чаще сталкиваются с рецидивами заболевания и у них менее благоприятный прогноз после лечения. Именно поэтому поддержание здоровой массы тела считается одним из самых эффективных способов профилактики этого вида рака.

Результаты исследования

В ходе исследования были проанализированы медицинские данные более 111 тысяч женщин в возрасте от 45 до 80 лет с индексом массы тела свыше 25. Участниц, принимавших препараты GLP-1, сравнили с женщинами, которые их не принимали, с учетом одинаковых факторов риска, таких как возраст, индекс массы тела, раса, этническое происхождение, плотность ткани молочной железы, наличие диабета.

Результаты оказались согласованными в обоих анализах. В общей группе риск развития рака молочной железы был ниже более чем на 35%, а после детального сравнения пациенток с схожими характеристиками — примерно на 30%.

Учёные подчеркивают, что исследование показывает лишь связь между приёмом препаратов и более низким риском заболевания. Оно не доказывает, что именно лекарства непосредственно предотвращают развитие рака.

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Как это может работать

Одно из самых очевидных объяснений — снижение массы тела. Похудение помогает снизить уровень эстрогена, вырабатываемого жировой тканью, а также улучшает метаболическое здоровье.

Впрочем, исследователи предполагают, что механизм может быть гораздо сложнее. Препараты GLP-1 способны:

уменьшать хроническое воспаление в организме

улучшать чувствительность к инсулину

снижать уровень воспалительных молекул

воздействовать на систему инсулиноподобного фактора роста, которая также участвует в развитии некоторых видов рака

изменять гормональную среду, что может сдерживать образование опухолей

Все это создает менее благоприятные условия для развития злокачественных клеток.

Новые исследования

Несмотря на многообещающие результаты, учёные призывают не делать поспешных выводов. Это было наблюдательное исследование, поэтому оно не позволяет доказать причинно-следственную связь.

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Кроме того, исследователи не анализировали, какой именно препарат GLP-1 принимали участницы, как долго длилось лечение, и не учитывали генетическую предрасположенность к раку, а также стадию и тип опухоли.

Именно поэтому уже ведётся подготовка к международному клиническому испытанию, которое должно дать ответ на главный вопрос: действительно ли препараты GLP-1 могут стать эффективным средством профилактики рака молочной железы.

Перспективы

Если будущие клинические исследования подтвердят защитный эффект, это может стать важным шагом в профилактике не только рака молочной железы, но и других видов онкологических заболеваний, связанных с ожирением.

В настоящее время для женщин с высоким риском развития рака доступны лишь несколько профилактических стратегий, а именно: медикаментозная терапия или профилактические хирургические вмешательства. В то же время эти методы могут сопровождаться побочными эффектами и подходят не всем.

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Именно поэтому поиск новых безопасных способов профилактики остается одним из важнейших направлений современной медицины.

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