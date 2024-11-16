Могут ли специи остановить и вылечить воспаление в организме

Воспаление – естественная реакция организма на инфекцию или травму. Это сложный процесс, вызывающий локализованный отек, боль, жар и даже временную утрату функции пораженных тканей.

У острого воспаления обычно защитный характер, оно помогает организму восстанавливать нормальное функционирование. Однако, если воспаление становится хроническим, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности, к развитию аутоиммунных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака. Можно ли остановить этот процесс с помощью трав и специй рассказало издание Health Line.

Как травы помогают уменьшить воспаление

Диета, включающая различные травы, специи и продукты растительного происхождения, может помочь снизить воспаление, укрепить иммунитет и снизить риск развития многих хронических заболеваний. Травы и специи содержат антиоксиданты, полифенолы и другие биологически активные вещества, способствующие защите организма от вредных факторов. Более того, ваш пищеварительный тракт содержит от 70% до 80% иммунных клеток организма. Здоровый микробиом кишечника – ключ к поддержанию иммунитета.

Употребление трав и специй в качестве части сбалансированного питания также увеличивает потребление клетчатки, поддерживающей разнообразие микробиома. А здоровый микробиом, в свою очередь, влияет на регуляцию воспалительных процессов в организме.

Травы и специи с противовоспалительными свойствами

Куркума и куркумин

Что это: куркума – это корень из семейства имбирных, который является основой карри. Основное активное вещество в куркуме — куркумин — оказывает сильное противовоспалительное действие.

куркума – это корень из семейства имбирных, который является основой карри. Основное активное вещество в куркуме — куркумин — оказывает сильное противовоспалительное действие. Польза : куркумин может помочь в лечении таких заболеваний, как псориаз, язвенный колит, ревматоидный артрит.

: куркумин может помочь в лечении таких заболеваний, как псориаз, язвенный колит, ревматоидный артрит. Как использовать: добавляйте куркуму в супы, соусы или смузи. Для лучшего усвоения сочетайте ее с черным перцем, содержащим пиперин.

Имбирь

Что это : имбирь доступен в виде свежего корня или порошка.

: имбирь доступен в виде свежего корня или порошка. Польза : имбирь помогает снизить активность ревматоидного артрита. Он также содержит соединения, обладающие мощным антиоксидантным действием.

: имбирь помогает снизить активность ревматоидного артрита. Он также содержит соединения, обладающие мощным антиоксидантным действием. Как использовать: используйте имбирь для приготовления чая, добавляйте в салаты или выпечку.

Корица

Что это: особенно полезной считается цейлонская корица (Cinnamomum verum).

особенно полезной считается цейлонская корица (Cinnamomum verum). Польза : корица помогает снизить уровень воспалительных маркеров, таких как интерлейкин-6, С-реактивный белок, TNF-альфа.

: корица помогает снизить уровень воспалительных маркеров, таких как интерлейкин-6, С-реактивный белок, TNF-альфа. Как использовать: добавляйте в кофе, кашу или йогурт.

Чеснок

Что это : чеснок обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

: чеснок обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Польза : он может быть полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности, воспалительных заболеваниях кишечника. Также чеснок может оказывать влияние на снижение риска развития рака.

: он может быть полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности, воспалительных заболеваниях кишечника. Также чеснок может оказывать влияние на снижение риска развития рака. Как использовать: чеснок в блюдах, добавляйте к соусам или маринадам.

Каенский перец

Что это: каенский перец содержит капсаицин — соединение, которое помогает успокаивать воспалительные процессы.

каенский перец содержит капсаицин — соединение, которое помогает успокаивать воспалительные процессы. Польза : уменьшает боль и воспаление при артрите и других хронических заболеваниях.

: уменьшает боль и воспаление при артрите и других хронических заболеваниях. Как использовать: добавляйте в супы, соусы или мясные блюда.

Черный перец

Что это : черный перец содержит пиперин, обладающий противовоспалительными свойствами.

: черный перец содержит пиперин, обладающий противовоспалительными свойствами. Польза : уменьшает воспаление при болезнях Альцгеймера, астме, артрите, гастрите и болезни Паркинсона.

: уменьшает воспаление при болезнях Альцгеймера, астме, артрите, гастрите и болезни Паркинсона. Как использовать: используйте в качестве приправы для основных блюд и салатов.

Шафран

Что это: шафран – дорогая специя из тычинок цветка шафрана посевного.

шафран – дорогая специя из тычинок цветка шафрана посевного. Польза: оказывает положительное влияние на маркеры воспаления.

оказывает положительное влияние на маркеры воспаления. Как использовать: используйте для приготовления рисовых блюд или десертов.

Продукты с противовоспалительным действием

Кроме трав и специй, большую пользу приносят продукты растительного происхождения, богатые клетчаткой и антиоксидантами. Средиземноморская диета, содержащая много овощей, фруктов, бобовых, орехов и оливковое масло, является одним из лучших способов регулировать воспаление.

Противовоспалительное действие натуральных продуктов – не только миф, а реальный способ поддержать здоровье. Употребляя натуральные специи, вы укрепляете свой организм и получаете удовольствие от вкуса блюд. Попробуйте добавить их в свой рацион и убедитесь в их эффективности.

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