Мокрота в горле: причины появления и эффективные способы облегчения симптомов / © Credits

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Но не всегда это просто «симптом простуды» — мокрота может являться признаком различных проблем: от сухого воздуха в квартире до серьезных заболеваний дыхательной или пищеварительной системы. Издание Tua Saúde рассказало, почему возникает мокрота в горле, что это может означать и как облегчить неприятные симптомы.

Недостаточное потребление воды

Когда организм обезвожен, слизистая горла пересыхает, а мокрота становится гуще. Вода — ключевой компонент слизи и ее недостаток делает мокроту липкой и тяжелой для откашливания.

Помощь:

Пейте 1,5–2 л воды в день в течение суток. Добавьте к воде ломтик лимона или несколько листочков мяты для более приятного вкуса. Также помогают травяные чаи (ромашка, шалфей), которые обладают противовоспалительными свойствами.

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Сухой воздух или кондиционеры

Зимой и летом, когда работает отопление или кондиционеры, воздух в помещении становится слишком сухим. Это провоцирует раздражение дыхательных путей и накопление слизи.

Помощь:

Используйте увлажнитель воздуха или просто размещайте открытые емкости с водой в комнате. Хорошо действует смоченное полотенце на батарее. Не забывайте проветривать жилье, даже в холодное время года.

Синусит

Воспаление околоносовых пазух влечет за собой чрезмерное образование слизи, которая стекает по задней стенке горла. Обычно сопровождается заложенным носом, болью в области глаз или лба, неприятным запахом изо рта.

Помощь:

Промывание носа солевыми растворами, вдыхание пара с эфирными маслами (эвкалипт, чайное дерево), а в более сложных случаях — антибиотики по назначению врача.

Простуда и грипп

Классическая причина возникновения мокроты — вирусные инфекции. Они вызывают воспаление горла, повышенную температуру и сильный кашель.

Помощь:

Обильное питье, отдых, натуральные сиропы из редьки или меда, а также медикаменты (парацетамол, ибупрофен, спреи с морской водой).

Ангина (стрептококковая инфекция)

Бактериальная инфекция, вызывающая сильную боль в горле, белый налет на миндалинах и гнойную мокроту.

Помощь:

Антибиотики по назначению лечащего врача. Самолечение может привести к осложнениям — ревматизму или поражению почек.

Аллергический ринит

Реакция на пыль, шерсть, пыльцу или другие аллергены вызывает обильное слизистое выделение из носа, часто попадающее в горло.

Помощь:

Антигистаминные препараты, очищение носа, уменьшение контакта с аллергенами (частая уборка, увлажнение воздуха, замена подушек и одеял на гипоаллергенные).

Фарингит

Воспаление задней стенки горла часто сопровождается зудом, болью, першением и накоплением мокроты.

Помощь:

Пастилки с антисептиком, полоскание (солевой раствор, сода с йодом), теплые напитки. В случае бактериального фарингита — антибиотики.

ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь)

Изжога, кислый привкус во рту и мокрота утром — типичные признаки. Желудковая кислота раздражает горло и вызывает обильное выделение слизи.

Помощь:

Избегайте пищи перед сном, снизьте потребление кофе, алкоголя, жирной и кислой пищи. Врач может назначить антациды или другие препараты.

Раздражающие вещества (дым, пыль, химикаты)

Длительный контакт с загрязненным воздухом вызывает хроническое раздражение слизистой, которое стимулирует чрезмерное образование мокроты.

Помощь:

Проветривайте помещение, избегайте курения, используйте маски в загрязненных зонах. Если курите — подумайте о прекращении. Вам могут помочь никотиновые пластыри или консультация с врачом.

Проблемы с легкими

Бронхит, астма, пневмония — серьезные заболевания, вызывающие появление чрезмерного количества слизи, затрудненное дыхание, хрипы и общую слабость.

Помощь:

Не занимайтесь самолечением. При подозрении на легочное заболевание — немедленно обратитесь к врачу. Могут быть назначены бронхолитики, антибиотики, муколитики или гормональные ингаляторы.

Злоупотребление сосудосуживающими каплями

Капли на основе нафазолина или оксиметазолина облегчают дыхание, но при длительном использовании вызывают привыкание и эффект отдачи — состояние только ухудшается.

Помощь:

Используйте такие средства не дольше 5–7 дней и только по назначению врача. В случае зависимости обратитесь к отоларингологу.

О чем свидетельствует цвет мокроты

Прозрачная: норма или аллергия

Белая: простуда

Желтая/зеленая: бактериальная инфекция

Коричневая/кровянистая: возможна серьезная легочная патология — нужна консультация врача

Мокрота в горле — это не болезнь, а симптом. И хотя часто оно безвредно и проходит самое, иногда может сигнализировать о более серьезных проблемах. Иногда мы забываем о себе, но забота о собственном здоровье — это первый шаг к гармонии, красоте и уверенности в себе.

Если симптомы длятся более 10 дней, сопровождаются болью, высокой температурой или изменением цвета мокроты — не медлите с визитом к врачу.