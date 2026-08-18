Молоко после 30 лет: пить или отказаться / © Credits

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Молоко ассоциируется с детством: каши, какао перед сном, стакан теплого молока для пополнения запасов кальция. В нём действительно содержатся белок, жиры, лактоза, кальций и другие питательные вещества, поэтому для детского организма молочные продукты могут быть важной частью рациона.

Однако с возрастом наш организм меняется. И то, что прекрасно работало в детстве, не обязательно должно оставаться повседневной привычкой на всю жизнь. По словам врача Юрия Габорца, после 30 лет у некоторых людей может снижаться активность фермента лактазы, который помогает расщеплять лактозу — молочный сахар. В результате привычный стакан молока может привести к вздутию живота, дискомфорту и неприятным ощущениям в животе.

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Молоко вдруг перестает «заходить»

Способность усваивать лактозу во взрослом возрасте очень индивидуальна. У кого-то она сохраняется практически без изменений, а кто-то с годами замечает, что после молока чувствует себя совсем не так хорошо, как раньше.

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Если после стакана молока появляются вздутие живота, урчание в животе, дискомфорт или другие неприятные симптомы, это может быть признаком того, что организм хуже переносит лактозу. Врач также обращает внимание на слабость и сонливость после употребления молока: если такие ощущения регулярно повторяются, стоит пересмотреть количество этого продукта в рационе и, при необходимости, обсудить симптомы со специалистом.

Впрочем, есть нюанс, ведь не каждому взрослому нужно отказываться от молока после 30 лет. Сам по себе возраст не означает, что молоко вдруг становится вредным. Важны индивидуальная переносимость, количество и общий рацион.

Кефир может быть лучшим вариантом

Если после молока вы чувствуете себя не очень хорошо, альтернативой могут стать кисломолочные продукты, в частности кефир. В процессе ферментации часть лактозы расщепляется, но продукт содержит живые культуры микроорганизмов. Поэтому некоторым людям кефир переносится легче, чем обычное молоко.

Это может быть хорошим способом добавить в рацион белок и кальций, а ферментированные молочные продукты в целом могут стать частью сбалансированного питания. Но и здесь не стоит увлекаться, ведь кефир — не волшебный эликсир, который нужно пить литрами. Одной порции вполне может быть достаточно.

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Итак, молоко — это не тот продукт, который автоматически нужно исключать из рациона после 30 лет. Если вы без проблем выпиваете стакан молока, не испытываете неприятных симптомов и в целом питаетесь сбалансированно, само по себе наличие молока в вашем рационе не является проблемой.

А вот если после него регулярно возникают вздутие живота, боли в животе, диарея или другие неприятные ощущения, не стоит героически продолжать пить его «потому что там есть кальций». Стоит уменьшить количество, попробовать безлактозные варианты или другие молочные продукты.

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