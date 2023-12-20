Мойте тщательнее: врач назвал 5 самых грязных частей тела

О том, как важно соблюдать гигиену и тщательно мыть руки, мы узнали во время пандемии. Но, оказывается, не только руки мы моем недостаточно хорошо.

Принимая душ, очень важно уделить внимание всем частям тела, потому что недостаточно тщательное мытье также может сделать вас более уязвимым к кожным заболеваниям и грибковым инфекциям.

Семейный врач, доктор Джен Кодл из США, назвала пять частей тела, которые часто упускаются из виду, когда дело доходит до гигиенических процедур.

Вот какие места на нашем теле требуют более тщательного мытья.

Пупок

Вы даже не представляете себе, насколько грязным может быть это место. Во время следующего приема душа обязательно обратите на это внимание.

Пространство за ушами

Доктор рассказала, как узнать, нужно ли тщательнее мыть заднюю часть ушей. Потрите заднюю часть уха, затем понюхайте палец, которым вы это делали. Чувствуете запах? Это отвратительно, вы плохо моете этот участок своего тела.

Ногти

Пространство под ногтями, как правило, не домывают. Под нашими ногтями скапливается много грязи и вымыть ее оттуда не так-то просто. Более длинные ногти могут содержать больше грязи и бактерий, чем короткие ногти, что потенциально способствует распространению инфекций. Просто помните об этом, когда в следующий раз будете мыть руки или принимать душ.

Ноги

Доктор Кодл предупредила, что просто позволять мылу и воде стекать по ногам в душе недостаточно для их гигиены. Ноги нужно мыть так же тщательно, как вы моете верхнюю часть тела.

Пальцы ног

Особое внимание нужно уделять пальцам ног. Обязательно помойте их, не забыв о пространстве между пальцами.

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