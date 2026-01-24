Мозг взрослеет к 30 годам / © Associated Press

Мы привыкли думать, что взросление заканчивается где-то в двадцать с лишним — обучение, карьера, «зрелая» жизнь. Но новое исследование Кембриджского университетапереворачивает это представление: мозг человека формально «взрослеет» только после 30 лет, об этом рассказало издание Medical News Today. Оказывается, наш мозг проходит пять четких фаз развития, от детства до глубокой старости, и каждая из них имеет свои возможности и ограничения. Понимание этих изменений помогает лучше познавать себя, развивать навыки и даже лучше корректировать здоровье, ведь наш «компьютер под

Исследователи выделяют пять ключевых этапов в жизни мозга, которые определяют его пластичность и способность формировать новые нейронные связи:

Детство (0-9 лет) — мозг растет невероятными темпами, активно формируются и «обрезаются» нейронные связи. Это период хаотичного обучения и освоения мира, когда эффективность еще не максимальна. Подростковый период (9-32 года) — самая невероятная фаза пластичности мозга. Именно в этот период легко формируются новые связи и мозг способен быстро адаптироваться. При этом здесь чаще начинаются психические расстройства. Интересно, что этот этап длится значительно дольше, чем традиционно считалось, до самого начала третьего десятка. Взрослость (32-66 лет) — мозг становится более стабильным, но менее «пластичным». Это время для максимального использования накопленного опыта и стабильности в принятии решений. Раннее старение (66-83 года) — нейронные связи начинают работать менее скоординировано, часть областей мозга теснее взаимодействует, а риск развития деменции и сердечно-сосудистых проблем возрастает. Позднее старение (83+ года) — изменения происходят быстрее, мозг становится менее гибким, а это влияет на когнитивные способности и способность к восстановлению после стресса или травмы.

Аналогия с сетью

Представьте мозг как дорогу с ямками, где мячик — это наше внимание или мышление. Пока мы молоды, мяч легко перемещается между ямками — это и есть высокий уровень эффективности. С возрастом «дороги» между ямками становятся длиннее, а мышцы мозга — менее пластичными.

Эффективность работы сети мозга не тождественна интеллекту. Взрослые становятся мудрее и лучше применяют накопленный опыт, даже если способность быстро формировать новые нейронные связи уже не так высока.

Важность для медицины

Нейрохирурги уже применяют эти знания на практике. Пластичность мозга влияет на скорость восстановления после операций:

Дети до 9 лет быстро восстанавливаются после удаления опухолей и травм.

Пациенты до 32 лет демонстрируют оптимальную скорость восстановления после сложных операций.

Старшие люди нуждаются в более осторожном планировании хирургии и более длительном восстановлении.

Эти данные также стимулируют разработку новых методов лечения для пожилых пациентов и помогают прогнозировать результат операций на основе возраста и этапа развития мозга.

Это исследование меняет наше представление о «взрослости». Мозг остается пластичным и способным учиться до 30 лет и даже дальше, но каждая эпоха имеет свои сильные стороны. Молодость — это время максимальной адаптивности, взрослость — стабильности и мудрости, старение — потребности в большей заботе и поддержке. Понимание этих фаз помогает не только нейрохирургам, но и каждому из нас лучше ценить способности собственного мозга на разных этапах жизни.