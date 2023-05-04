Может быть симптомом пяти серьезных заболеваний: почему нельзя игнорировать сухость во рту

Если вы ощущаете сухость во рту, скорее всего, вы просто обезвожены и ваше тело говорит вам, что нужно пить больше воды. Это также может означать, что вы дышите через рот ночью, или может быть связано со стрессом, курением или диетой. Но иногда сухость во рту может быть симптомом серьезного заболевания.

Сухость во рту известна под медицинским термином "ксеростомия", что означает отсутствие слюны во рту. В некоторых случаях постоянно пересохший рот может быть признаком серьезного заболевания.

The Sun назвал пять заболеваний, симптомом которых может быть сухость во рту.

Слюна помогает контролировать уровень бактерий, а также уравновешивает и вымывает кислоту вокруг зубов и десен.

Когда слюны вырабатывается недостаточно, может появляться ощущение липкости во рту, сухости или боли в горле, затрудненное жевание или глотание или даже неприятный запах изо рта.

Если вы постоянно испытываете такие симптомы, вам стоит обсудить их со своим врачом. Потому что в некоторых случаях сухость во рту может быть индикатором серьезных проблем в организме.

Диабет

Люди с диабетом часто подвержены сухости во рту из-за высокого уровня глюкозы в крови и слюне. Это также ведет к дрожжевым инфекциям, таким как молочница.

Инсульт

После инсульта часто возникают проблемы с глотанием. Они могут вызывать сухость во рту и неприятный привкус. Когда во рту недостаточно слюны, возрастает риск инфекций во рту.

ВИЧ

Язвы и нарывы во рту часто встречаются у больных ВИЧ, как и сухость во рту. Это связано с тем, что вирус может вызывать отек слюнных желез, что приводит к снижению выработки слюны. Также сухость во рту может быть побочным эффектом лекарств от ВИЧ.

Болезнь Альцгеймера

По данным Ассоциации Альцгеймера, люди с этим заболеванием часто забывают пить воду или соблюдать правила гигиены полости рта, что приводит к сухости во рту.

Синдром Шегрена

Это хроническое заболевание, поражающее те части тела, которые выделяют жидкости, такие как слезы и слюна, этому заболеванию чаще всего подвержены люди в возрасте от 40 до 60 лет.

Помимо сухости во рту другие симптомы синдром Шегрена включают:

сухие глаза;

сухая кожа;

усталость;

сухость влагалища;

боль в мышцах или суставах;

опухоль между челюстью и ушами из-за опухших слюнных желез;

высыпания - особенно после пребывания на солнце.

Если у вас есть эти симптомы и они вас беспокоят, обратитесь к врачу.

Как справиться с сухостью во рту

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить сухость во рту:

регулярно пейте холодную воду в течение дня и держите немного у кровати на ночь;

сосите кубики льда или леденцы;

пейте холодные несладкие напитки;

жуйте жевательную резинку без сахара или сосите сладости без сахара;

используйте бальзам для губ, если ваши губы тоже сохнут;

чистите зубы два раза в день и пользуйтесь жидкостью для полоскания рта, не содержащей спирта — у вас больше шансов заболеть кариесом, если у вас сухость во рту

Вам следует избегать употребления большого количества кофеина или газированных напитков, а также употребления кислой, острой, соленой или сладкой пищи.

Также лучше воздержаться от курения. Если вы считаете, что сухость во рту вызывает прописанное вам лекарство, не прекращайте его прием без предварительной консультации с врачом.

Вы можете приобрести гели, спреи и леденцы для увлажнения полости рта в аптеке.

В каких случаях нужно обратиться к врачу

Лучше обратиться к терапевту, если у вас сухость во рту и:

она не проходит после нескольких недель домашних или аптечных процедур;

вам трудно жевать, глотать или говорить;

у вас проблемы с чувством вкуса, которые не проходят;

ваш рот болезненный, красный, опухший или кровоточащий;

у вас болезненные белые пятна во рту;

вы думаете, что прописанное лекарство может быть причиной сухости во рту;

у вас есть другие симптомы, такие как потребность в мочеиспускании или сухость глаз.

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