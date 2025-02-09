Может ли быть на улице слишком холодно, чтобы заниматься спортом

Зимняя погода часто воспринимается как препятствие для физической активности, однако многие утверждают, что холод не всегда мешает – важно лишь правильно одеться и понять, на что вы способны.

Издание Real Simple рассказало, что даже когда температура падает, спорт на свежем воздухе может быть не только безопасным, но и полезным для вашего самочувствия. Физические упражнения в холодную погоду и прогулки на свежем воздухе помогают расслабиться и заряжают энергией, однако важно соблюдать ряд оговорок.

Слишком холодно для активности

По данным Kettering Health, когда температура опускается до -7°C или еще меньше с учетом сильного холодного ветра, следует воздержаться от тренировок на открытом воздухе. Это связано с тем, что экстремально низкая температура может отрицательно влиять на организм, особенно на сердце. Если у вас проблемы с сердцем, физическая активность в холодную погоду может увеличивать нагрузку, ускорить сердцебиение и повысить артериальное давление. Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что сердечная недостаточность является одной из наиболее распространенных причин смертей, связанных с гипотермией, и советует делать частые перерывы для уменьшения нагрузки на сердце.

Как понять, когда не стоит заниматься спортом

Решая, как долго безопасно оставаться на улице в условиях сильного холода, лучшим подходом является благоразумие. Факторы, такие как температура, холодный ветер и влажность могут значительно влиять на то, как быстро организм теряет тепло. Кроме того, холодная погода может влиять на легкие, вызывая кашель, хрипы и сжатие в груди, что свидетельствует о дополнительной нагрузке на организм во время активности.

Как уберечься от мороза

Чтобы безопасно заниматься спортом на свежем воздухе в холодную погоду, соблюдайте следующие рекомендации:

Выбирайте соответствующее снаряжение и одежду

Соответствующее спортивное снаряжение – это основа безопасных тренировок. Правильная одежда позволяет создать слои, которые сохраняют тепло и защищают от ветра.

Верхний слой: выбирайте ветрозащитную одежду, которая не позволяет воздуху быстро высвобождать тепло из вашего тела.

Дополнительные аксессуары: носите шапку или теплую повязку, закрывающую уши, перчатки, а также утепленную обувь, которая хорошо изолирует пальцы ног.

Разминка

Холодная погода может сделать мышцы и суставы напряженными, поэтому перед основной тренировкой обязательно выполните разминку продолжительностью 10–12 мин. Простые упражнения, такие как марш на месте, ходьба вверх и вниз по лестнице или легкие упражнения с собственным весом, помогут разогреть тело и подготовить его к активному движению.

Избегайте чрезмерного потоотделения

Во время интенсивных тренировок в холодную погоду потоотделение может привести к более быстрой потере тепла из-за испарения. Поэтому следует избегать слишком высокой интенсивности, которая может привести к сильному потению. Это поможет сохранить тепло и предотвратить переохлаждение.

Питье достаточного количества воды

Несмотря на то, что в холодную погоду мы меньше испытываем жажду, организм все равно теряет жидкость. Перед выходом на тренировку обязательно выпейте хотя бы одну чашку воды. Гидратация способствует сохранению температуры тела и помогает организму эффективно работать в условиях низких температур.

Сообщите кому-то о своих планах

Безопасность всегда должна быть на первом месте. Если вы планируете тренироваться на свежем воздухе, сообщите близким или друзьям, куда вы идете и когда планируете вернуться. Убедитесь, что мобильный телефон полностью заряжен. Такая простая мера поможет в случае непредвиденных ситуаций.

Избегайте употребления кофеина и алкоголя

Перед тренировкой в холодную погоду лучше отказаться от кофеина и алкоголя. Эти напитки могут вызвать быструю потерю тепла, сужение кровеносных сосудов и дополнительную нагрузку на сердце. Алкоголь снижает способность организма определять свою температуру, создает иллюзию тепла, но фактически снижает ее. Поэтому лучше заменить их теплыми напитками, такими как теплое молоко, травяной чай или теплый яблочный сидр.

Риски холодной погоды

Обморожение : более легкая форма обморожения может вызвать онемение или покалывание на открытых участках кожи. При появлении красноты или дискомфорта немедленно войдите внутрь и согрейтесь. При серьезном состоянии, приводящем к повреждению кожи и подчиненных тканей, обычно поражаются пальцы рук и ног. Если вы замечаете белые пятна или сильные боли, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

: более легкая форма обморожения может вызвать онемение или покалывание на открытых участках кожи. При появлении красноты или дискомфорта немедленно войдите внутрь и согрейтесь. При серьезном состоянии, приводящем к повреждению кожи и подчиненных тканей, обычно поражаются пальцы рук и ног. Если вы замечаете белые пятна или сильные боли, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Гипотермия: это критическое состояние, когда температура тела падает ниже 35°C. Симптомы включают дрожь, медленное дыхание, невнятный язык и психическую спутанность. Если вы заметили эти признаки, немедленно обратитесь за помощью.

Хотя холодная погода может выдвигать определенные требования к физической активности, заниматься спортом на свежем воздухе возможно, если вы соблюдаете надлежащие меры безопасности. Пусть ваша активность на свежем воздухе будет безопасной и приятной, а зимние тренировки дарят энергию, заряд бодрости и невероятное удовольствие от движения.

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