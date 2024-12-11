Может ли дефицит витамина D быть причиной вашей депрессии и как его восполнить

Витамин D известен как солнечный витамин, потому что организм вырабатывает его, когда кожа подвергается воздействию солнца. Некоторые исследования предполагают связь между депрессией или другими психическими заболеваниями и дефицитом витамина D.

Исследователи отметили, что у многих людей с депрессией низкий уровень витамина D. Исследования также указывают на связь между депрессией и низким уровнем витамина D у людей с послеродовой депрессией.

Есть ли связь, между недостатком витамина D и депрессией, постарался выяснить Healthline.

Витамин D и депрессия

Исследование с участием 56 участников с легкой и умеренной депрессией показало, что добавление витамина D было связано с уменьшением тяжести депрессии в течение 8 недель. Однако эта потенциальная польза в долгосрочной перспективе не совсем очевидна.

Крупно исследование с участием более 18 000 человек с депрессией показало, что прием 2 000 международных единиц (МЕ) витамина D в день в течение 5 лет не привел к существенным различиям в показателях депрессии по сравнению с плацебо.

Очевидно, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как дефицит витамина D и депрессия могут быть связаны и влияет ли на депрессию прием добавок с витамином D.

Факторы риска дефицита витамина D

В то же время факторы риска дефицита витамина D хорошо изучены и не вызывают сомнений. К ним относятся:

Ограниченное пребывание на солнце. Основным источником витамина D для большинства людей является солнечный свет. Ограниченное пребывание на солнце может привести к дефициту витамина D.

Основным источником витамина D для большинства людей является солнечный свет. Ограниченное пребывание на солнце может привести к дефициту витамина D. Недостаточное потребление продуктов с высоким содержанием витамина D. Немногие продукты питания от природы богаты витамином D. Вы можете увеличить потребление, употребляя больше лососья, скумбрии, другой жирной рыбы, апельсинового сока, хлопьев, грибов, молочных продуктов, яиц.

Немногие продукты питания от природы богаты витамином D. Вы можете увеличить потребление, употребляя больше лососья, скумбрии, другой жирной рыбы, апельсинового сока, хлопьев, грибов, молочных продуктов, яиц. Географическое положение места постоянного проживания. Исследования показали, что люди, живущие в северных широтах, могут быть более склонны к более низкому уровню витамина D, особенно зимой, когда меньше солнечного света. Если в вашем регионе меньше солнца, вам может потребоваться проводить больше времени на улице, чтобы увеличить свое пребывание на солнце. Обязательно используйте надлежащую защиту от солнца.

Исследования показали, что люди, живущие в северных широтах, могут быть более склонны к более низкому уровню витамина D, особенно зимой, когда меньше солнечного света. Если в вашем регионе меньше солнца, вам может потребоваться проводить больше времени на улице, чтобы увеличить свое пребывание на солнце. Обязательно используйте надлежащую защиту от солнца. Ожирение. Люди с ожирением могут быть более склонны к дефициту витамина D, поскольку им может потребоваться надежный источник для усвоения большего количества витамина D, чтобы достичь рекомендуемого уровня питательных веществ. Подумайте о том, чтобы спросить своего врача о тесте на витамин D, если у вас ожирение. Они могут помочь вам составить план по повышению уровня витамина. Врачи часто назначают высокие дозы добавок с витамином D для устранения дефицита.

Люди с ожирением могут быть более склонны к дефициту витамина D, поскольку им может потребоваться надежный источник для усвоения большего количества витамина D, чтобы достичь рекомендуемого уровня питательных веществ. Подумайте о том, чтобы спросить своего врача о тесте на витамин D, если у вас ожирение. Они могут помочь вам составить план по повышению уровня витамина. Врачи часто назначают высокие дозы добавок с витамином D для устранения дефицита. Возраст. С возрастом ваша кожа становится менее эффективной в выработке витамина D. Пожилые люди могут ограничивать время пребывания на солнце и питаться продуктами с недостаточным количеством витамина D, что повышает риск дефицита.

С возрастом ваша кожа становится менее эффективной в выработке витамина D. Пожилые люди могут ограничивать время пребывания на солнце и питаться продуктами с недостаточным количеством витамина D, что повышает риск дефицита. Цвет кожи. У людей с более темной кожей больше меланина, естественного пигмента кожи, который может подавлять выработку витамина D.

Симптомы дефицита витамина D и депрессии

Депрессия и дефицит витамина D — это два разных состояния, каждое из которых имеет свои собственные симптомы. Если вы испытываете симптомы одного или обоих состояний, обратитесь к врачу.

Если у вас дефицит витамина D, вы можете испытывать:

боли в костях;

усталость или сонливость;

слабость и боль в мышцах и суставах.

Некоторые симптомы депрессии могут включать:

непреодолимое чувство грусти, безнадежности и беспомощности;

потерю интереса к занятиям, которые вам когда-то нравились;

чрезмерную потерю или набор веса.

Лечение дефицита витамина D и депрессии

Дефицит витамина D и депрессия требуют разных методов лечения, поскольку это отдельные состояния.

Лечение дефицита витамина D

Врач может посоветовать вам устранить дефицит витамина D и его симптомы увеличивая потребление этого жизненно важного питательного вещества с помощью:

добавок с витамином D;

солнечного воздействия;

продуктов, содержащих или обогащенных витамином D.

Лечение депрессии

Врачи обычно назначают психотерапию и антидепрессанты для лечения депрессии. Эти подходы могут быть включены отдельно или в сочетании с изменениями в питании в зависимости от ваших симптомов и целей лечения.

Если ваша депрессия связана с дефицитом витамина D, увеличение потребления витамина D может помочь облегчить ваши симптомы.

Поговорите с врачом о вариантах лечения и о том, что может подойти вам лучше всего.

Может ли витамин D влиять на настроение

Витамин D может влиять на настроение, хотя, чтобы утверждать это необходимы дополнительные исследования. Одно исследование показало, что добавки с витамином D могут уменьшить беспокойство, но не оказывают влияния на депрессию.

Какие еще витамины помогают при беспокойстве и депрессии

Другие витамины и минералы также могут играть роль в облегчении беспокойства и депрессии:

омега-3 жиры;

витамин C;

магний;

железо.

Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пробовать добавки для лечения беспокойства и депрессии.

Как можно получить достаточно витамина D зимой

Добавки: прием добавки с витамином D в течение зимы может помочь поддерживать уровень витамина D в крови, если вы меньше находитесь на солнце.

прием добавки с витамином D в течение зимы может помочь поддерживать уровень витамина D в крови, если вы меньше находитесь на солнце. Продукты с витамином D: выбирайте больше продуктов, богатых витамином D, зимой, например, обогащенные витамином D молочные продукты или растительное молоко, рыбу, такую ​​как форель или лосось, или грибы, подвергающиеся воздействию ультрафиолета.

выбирайте больше продуктов, богатых витамином D, зимой, например, обогащенные витамином D молочные продукты или растительное молоко, рыбу, такую ​​как форель или лосось, или грибы, подвергающиеся воздействию ультрафиолета. Лампы с витамином D: УФ-лампы имитируют естественный солнечный свет, помогая вашему организму вырабатывать витамин D на вашей коже. Если вы хотите попробовать одну из них, проконсультируйтесь с врачом.

УФ-лампы имитируют естественный солнечный свет, помогая вашему организму вырабатывать витамин D на вашей коже. Если вы хотите попробовать одну из них, проконсультируйтесь с врачом. Время на улице: проводите время на улице в дни, когда не слишком холодно. Для оптимального синтеза витамина D проводите 10–30 минут на открытом воздухе в самое теплое время дня (обычно около полудня), когда светит солнце

Витамин D является ключевым питательным веществом для вашего психического и физического здоровья. Низкий уровень витамина D связан с депрессией. Прием добавок витамина D может облегчить симптомы депрессии у людей с низким уровнем витамина D.

Прием добавок, большее времяпрепровождение на открытом воздухе и употребление в пищу продуктов, богатых витамином D, могут помочь повысить уровень витамина D.

Обратитесь к врачу или специалисту по психическому здоровью, если вы испытываете симптомы депрессии.

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