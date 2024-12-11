Может ли дефицит витамина D быть причиной вашей депрессии и как его восполнить

Витамин D известен как солнечный витамин, потому что организм вырабатывает его, когда кожа подвергается воздействию солнца. Некоторые исследования предполагают связь между депрессией или другими психическими заболеваниями и дефицитом витамина D.
Исследователи отметили, что у многих людей с депрессией низкий уровень витамина D. Исследования также указывают на связь между депрессией и низким уровнем витамина D у людей с послеродовой депрессией.
Есть ли связь, между недостатком витамина D и депрессией, постарался выяснить Healthline.
Витамин D и депрессия
Исследование с участием 56 участников с легкой и умеренной депрессией показало, что добавление витамина D было связано с уменьшением тяжести депрессии в течение 8 недель. Однако эта потенциальная польза в долгосрочной перспективе не совсем очевидна.
Крупно исследование с участием более 18 000 человек с депрессией показало, что прием 2 000 международных единиц (МЕ) витамина D в день в течение 5 лет не привел к существенным различиям в показателях депрессии по сравнению с плацебо.
Очевидно, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как дефицит витамина D и депрессия могут быть связаны и влияет ли на депрессию прием добавок с витамином D.
Факторы риска дефицита витамина D
В то же время факторы риска дефицита витамина D хорошо изучены и не вызывают сомнений. К ним относятся:
- Ограниченное пребывание на солнце. Основным источником витамина D для большинства людей является солнечный свет. Ограниченное пребывание на солнце может привести к дефициту витамина D.
- Недостаточное потребление продуктов с высоким содержанием витамина D. Немногие продукты питания от природы богаты витамином D. Вы можете увеличить потребление, употребляя больше лососья, скумбрии, другой жирной рыбы, апельсинового сока, хлопьев, грибов, молочных продуктов, яиц.
- Географическое положение места постоянного проживания. Исследования показали, что люди, живущие в северных широтах, могут быть более склонны к более низкому уровню витамина D, особенно зимой, когда меньше солнечного света. Если в вашем регионе меньше солнца, вам может потребоваться проводить больше времени на улице, чтобы увеличить свое пребывание на солнце. Обязательно используйте надлежащую защиту от солнца.
- Ожирение. Люди с ожирением могут быть более склонны к дефициту витамина D, поскольку им может потребоваться надежный источник для усвоения большего количества витамина D, чтобы достичь рекомендуемого уровня питательных веществ. Подумайте о том, чтобы спросить своего врача о тесте на витамин D, если у вас ожирение. Они могут помочь вам составить план по повышению уровня витамина. Врачи часто назначают высокие дозы добавок с витамином D для устранения дефицита.
- Возраст. С возрастом ваша кожа становится менее эффективной в выработке витамина D. Пожилые люди могут ограничивать время пребывания на солнце и питаться продуктами с недостаточным количеством витамина D, что повышает риск дефицита.
- Цвет кожи. У людей с более темной кожей больше меланина, естественного пигмента кожи, который может подавлять выработку витамина D.
Симптомы дефицита витамина D и депрессии
Депрессия и дефицит витамина D — это два разных состояния, каждое из которых имеет свои собственные симптомы. Если вы испытываете симптомы одного или обоих состояний, обратитесь к врачу.
Если у вас дефицит витамина D, вы можете испытывать:
- боли в костях;
- усталость или сонливость;
- слабость и боль в мышцах и суставах.
Некоторые симптомы депрессии могут включать:
- непреодолимое чувство грусти, безнадежности и беспомощности;
- потерю интереса к занятиям, которые вам когда-то нравились;
- чрезмерную потерю или набор веса.
Лечение дефицита витамина D и депрессии
Дефицит витамина D и депрессия требуют разных методов лечения, поскольку это отдельные состояния.
Лечение дефицита витамина D
Врач может посоветовать вам устранить дефицит витамина D и его симптомы увеличивая потребление этого жизненно важного питательного вещества с помощью:
- добавок с витамином D;
- солнечного воздействия;
- продуктов, содержащих или обогащенных витамином D.
Лечение депрессии
Врачи обычно назначают психотерапию и антидепрессанты для лечения депрессии. Эти подходы могут быть включены отдельно или в сочетании с изменениями в питании в зависимости от ваших симптомов и целей лечения.
Если ваша депрессия связана с дефицитом витамина D, увеличение потребления витамина D может помочь облегчить ваши симптомы.
Поговорите с врачом о вариантах лечения и о том, что может подойти вам лучше всего.
Может ли витамин D влиять на настроение
Витамин D может влиять на настроение, хотя, чтобы утверждать это необходимы дополнительные исследования. Одно исследование показало, что добавки с витамином D могут уменьшить беспокойство, но не оказывают влияния на депрессию.
Какие еще витамины помогают при беспокойстве и депрессии
Другие витамины и минералы также могут играть роль в облегчении беспокойства и депрессии:
- омега-3 жиры;
- витамин C;
- магний;
- железо.
Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пробовать добавки для лечения беспокойства и депрессии.
Как можно получить достаточно витамина D зимой
- Добавки: прием добавки с витамином D в течение зимы может помочь поддерживать уровень витамина D в крови, если вы меньше находитесь на солнце.
- Продукты с витамином D: выбирайте больше продуктов, богатых витамином D, зимой, например, обогащенные витамином D молочные продукты или растительное молоко, рыбу, такую как форель или лосось, или грибы, подвергающиеся воздействию ультрафиолета.
- Лампы с витамином D: УФ-лампы имитируют естественный солнечный свет, помогая вашему организму вырабатывать витамин D на вашей коже. Если вы хотите попробовать одну из них, проконсультируйтесь с врачом.
- Время на улице: проводите время на улице в дни, когда не слишком холодно. Для оптимального синтеза витамина D проводите 10–30 минут на открытом воздухе в самое теплое время дня (обычно около полудня), когда светит солнце
Витамин D является ключевым питательным веществом для вашего психического и физического здоровья. Низкий уровень витамина D связан с депрессией. Прием добавок витамина D может облегчить симптомы депрессии у людей с низким уровнем витамина D.
Прием добавок, большее времяпрепровождение на открытом воздухе и употребление в пищу продуктов, богатых витамином D, могут помочь повысить уровень витамина D.
Обратитесь к врачу или специалисту по психическому здоровью, если вы испытываете симптомы депрессии.
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