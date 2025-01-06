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Может ли детская травма стать причиной употребления алкоголя

Может ли детская травма стать причиной употребления алкоголя

Может ли детская травма стать причиной употребления алкоголя / Фото: Credits

Детские травмы – это опыт, который оставляет след в жизни каждого человека. Однако, когда речь идет о жестоком обращении или пренебрежении, их влияние может иметь долгосрочные последствия, в частности злоупотребление алкоголем во взрослом возрасте.

Исследование, опубликованное в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research, проливает свет на связь между травматическим опытом в детстве и проблемами с алкоголем в будущем. Ученые проанализировали поведение двух групп: ищущих помощь в борьбе с зависимостью и контрольной группы, не имевшей проблем с алкоголем. Результаты обнаружили много интересного, об этом рассказало издание Psychology Today.

Оценка детских травм

Исследование базировалось на оценке пяти типов жестокого обращения и пренебрежения в детстве:

  • Эмоциональное насилие
  • Физическое насилие
  • Сексуальное насилие
  • Эмоциональное пренебрежение
  • Физическое пренебрежение

Связь между травмой и алкоголем

Жестокое обращение и пренебрежение в детстве гораздо чаще встречались среди тех, кто искал помощи из-за проблем с алкоголем. Более того, тяжесть проблем с алкоголем непосредственно коррелировала с уровнем тяжести детской травмы: чем серьезнее травма, тем глубже была зависимость во взрослом возрасте.

Среди различных типов травм эмоциональное насилие и пренебрежение оказались наиболее распространенными. Это открытие имеет огромное значение. Во-первых, оно подтверждает, что только генетика не может объяснить уязвимость к зависимостям. Опыт, переживаемый в детстве, имеет важное значение. Во-вторых, эти результаты указывают на ключевые аспекты, которые следует учитывать при терапии.

Негативные эмоции как мост к зависимости

Кроме установления связи между детскими травмами и алкоголизмом исследователи проанализировали психологическое состояние участников. Они обнаружили, что те, кто подвергся эмоциональному насилию и пренебрежению, сообщали о высоком уровне тревоги, депрессии и гнева. Эти эмоции часто сопровождались импульсивным поведением, которое могло включать употребление алкоголя как способа уйти от болезненных переживаний или заглушить их.

Горе и одиночество также играют немаловажную роль в развитии зависимости. Жертвы жестокого обращения часто ощущают изоляцию и внутреннюю боль, связанную с "потерей" любви или поддержки, которой они были лишены в детстве.

Что делать

Когда речь идет о потреблении алкоголя, важно оценить собственное поведение:

  • Нормальное социальное употребление
  • Почти алкоголизм
  • Злоупотребление алкоголем
  • Алкоголизм

Этот подход позволяет избежать черно-белого мышления, долгое время характеризовавшего взгляд общества на алкоголь. Сейчас уже признано, что между крайностями существует широкая серая зона.

  • Крайняя левая сторона спектра: люди, которые пьют только в социальных ситуациях и редко превышают рекомендованные ограничения (для мужчин – 4 напитка в день или 14 в неделю, для женщин – 3 напитка в день или 7 в неделю).
  • Крайняя правая сторона спектра: люди, чье употребление алкоголя вызвало серьезные последствия, но они не могут прекратить пить, даже прилагая значительные усилия.
  • Серая зона: большинство людей находятся именно здесь. Это могут быть почти алкоголики, которые пьют, чтобы справиться с негативными эмоциями, связанными с детскими травмами или другими проблемами.

Для тех, чье употребление алкоголя вышло из-под контроля, верным решением будет полный отказ от алкоголя с поддержкой терапии или участия в группах помощи. Для тех, кто находится в серой зоне, может стать полезным работа с опытным психотерапевтом.

Важно понимать, что алкоголизм часто является симптомом более глубоких эмоциональных проблем. Выведение этих эмоций на поверхность, честное противостояние детским травмам и работа с их последствиями является важным шагом к исцелению.

Если вы заметили, что алкоголь стал способом бегства от тревоги, депрессии или одиночества, остановитесь и подумайте. Поиск помощи – это не слабость, а важный шаг к тому, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

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