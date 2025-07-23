Может ли диета влиять на цвет вашей кожи: рассказывает дерматолог

Может ли диета влиять на цвет вашей кожи / © www.credits

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Американский дерматолог и директор клинических исследований дерматологии в больнице Mount Sinai (Нью-Йорк) Joshua Zeichner рассказал, как именно некоторые продукты могут придавать коже легкий оттенок и почему это не опасно, а иногда даже полезно.

Цвет кожи и бета-каротин

Некоторые овощи, особенно те, у которых насыщенный оранжевый или желтый цвет, содержат большое количество бета-каротина. Это природный антиоксидант и предшественник витамина А, который особенно важен для здоровья кожи, зрения и иммунитета.

Среди самых «пигментированных» продуктов:

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морковь

тыква

батат (сладкий картофель)

манго

абрикосы

шпинат и капуста кейл (также содержат бета-каротин, хотя не имеют яркого цвета)

«Когда вы регулярно потребляете много овощей с высоким содержанием бета-каротина, он накапливается в крови, а затем откладывается в коже. Это может придать коже желтовато-оранжевый оттенок, особенно на ладонях, ступнях и лице. Но это полностью безопасное и обратное явление» — объясняет врач

Каротинемия

Этот эффект имеет даже свое название — каротинемия. Она не является болезнью и не представляет угрозы для здоровья. Оттенок кожи меняется только тогда, когда уровень бета-каротина в крови превышает привычные нормы, обычно из-за чрезмерного потребления морковного сока или других «каротиновых» продуктов ежедневно в больших количествах.

Каротинемию не следует путать с желтухой, которая вызвана повышенным уровнем билирубина в крови из-за проблем с печенью. При желтухе желтеют белки глаз, а при каротинемии — только кожа.

Польза от этого эффекта

Бета-каротин действует как природный антиоксидант, помогает коже бороться со свободными радикалами, защищает от фотостарения и даже улучшает защиту от солнечного излучения. Но он не заменяет SPF, поэтому солнцезащитный крем остается обязательным.

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К тому же, люди с диетой, богатой овощами и фруктами, имеют более здоровый румянец и более сияющую кожу, чем те, кто получает загар под солнцем или в солярии.

Сколько моркови будет слишком много

Чтобы заметно изменить цвет кожи, нужно потреблять достаточно большое количество каротиновых продуктов ежедневно в течение длительного времени:

3-5 стаканов морковного сока в день в течение недели могут вызвать заметную каротинемию.

В обычном рационе, даже с ежедневной порцией моркови или тыквы, риска нет.

Как вернуть коже естественный цвет

Просто уменьшите потребление каротиновых продуктов и оттенок исчезнет за 1-2 недели.

Пейте достаточно воды и придерживайтесь сбалансированного питания.

Если же изменение цвета вызывает дискомфорт или длится дольше, обратитесь к врачу, чтобы исключить другие причины.

Итак, красивая кожа — это не только кремы. То, что вы едите, имеет прямое влияние на ваш внешний вид. Поэтому в следующий раз, когда будете готовить салат с морковью или печеный батат, знайте, что вы не просто вкусно едите, но и работаете над цветом кожи.