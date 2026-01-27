Может ли дневной сон испортить вам ночь - его польза и вред / © Credits

О дневном сне долгие годы идут споры, одни называют его «секретом продуктивности», другие предупреждают о рисках. И правда в том, что дневной сон — это двойное лезвие: правильный сон способен перезагрузить мозг, повысить концентрацию и улучшить настроение, а неправильный — оставить вас разбитым и испортить ночь, об этом рассказало издание RTÉ.

Появление сонливости во второй половине дня — это естественный процесс. Между 13:00 и 16:00 большинство людей чувствует спад энергии. Виновата не только тяжелая пища, но и циркадные ритмы — внутренние часы нашего тела, которые регулируют чередование бодрости и усталости. Именно поэтому полуденный сон может быть таким привлекательным.

Как правильно спать

Короткий сон на 10-20 мин, так называемый короткий восстановительный сон, помогает восстановить силы без риска заснуть надолго. Он позволяет мозгу отдохнуть, не переходить в глубокие стадии сна и после пробуждения вы чувствуете себя бодро. Но есть «подводные камни»:

Сон дольше 30 мин часто приводит к «сонной инерции» — состоянию растерянности, тяжести и усталости, которое может длиться до часа.

Сон поздно днем уменьшает естественное «накопление» сонливости и может усложнить засыпание ночью.

Стратегический короткий сон особенно полезен для:

работников сменного графика;

тех, кто хронически недосыпает из-за работы, воспитания детей или других обстоятельств;

спортсменов, которые используют дневной сон для более быстрого восстановления мышц;

профессий, требующих высокой концентрации, например, медицинских работников или экипажей самолетов.

Правила идеального дневного сна

Продолжительность: 10-20 мин — оптимально. Время: до 14:00, чтобы не сдвигать ночной график. Среда: прохладная, темная, тихая. Помогают маски для сна и наушники, особенно если вы в шумном помещении. Экспериментируйте: наблюдайте, как сон влияет на вашу производительность и ночной отдых.

Дневной сон — не панацея. Он помогает тем, кто нуждается в дополнительной энергии, но не заменяет здоровый ночной сон. Полуденный сон может быть настоящим лайфхаком, ведь он улучшает настроение, концентрацию и производительность. Главное — знать, когда и как его делать.