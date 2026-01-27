- Дата публикации
Может ли дневной сон испортить вам ночь — его польза и вред
Полуденный сон кажется идеальным спасением, когда «слипаются» глаза, но иногда после короткого отдыха вы просыпаетесь разбитыми, а вечером не можете уснуть. Что пошло не так и как сделать так, чтобы дневной сон приносил пользу, попробуем разобраться.
О дневном сне долгие годы идут споры, одни называют его «секретом продуктивности», другие предупреждают о рисках. И правда в том, что дневной сон — это двойное лезвие: правильный сон способен перезагрузить мозг, повысить концентрацию и улучшить настроение, а неправильный — оставить вас разбитым и испортить ночь, об этом рассказало издание RTÉ.
Появление сонливости во второй половине дня — это естественный процесс. Между 13:00 и 16:00 большинство людей чувствует спад энергии. Виновата не только тяжелая пища, но и циркадные ритмы — внутренние часы нашего тела, которые регулируют чередование бодрости и усталости. Именно поэтому полуденный сон может быть таким привлекательным.
Как правильно спать
Короткий сон на 10-20 мин, так называемый короткий восстановительный сон, помогает восстановить силы без риска заснуть надолго. Он позволяет мозгу отдохнуть, не переходить в глубокие стадии сна и после пробуждения вы чувствуете себя бодро. Но есть «подводные камни»:
Сон дольше 30 мин часто приводит к «сонной инерции» — состоянию растерянности, тяжести и усталости, которое может длиться до часа.
Сон поздно днем уменьшает естественное «накопление» сонливости и может усложнить засыпание ночью.
Стратегический короткий сон особенно полезен для:
работников сменного графика;
тех, кто хронически недосыпает из-за работы, воспитания детей или других обстоятельств;
спортсменов, которые используют дневной сон для более быстрого восстановления мышц;
профессий, требующих высокой концентрации, например, медицинских работников или экипажей самолетов.
Правила идеального дневного сна
Продолжительность: 10-20 мин — оптимально.
Время: до 14:00, чтобы не сдвигать ночной график.
Среда: прохладная, темная, тихая. Помогают маски для сна и наушники, особенно если вы в шумном помещении.
Экспериментируйте: наблюдайте, как сон влияет на вашу производительность и ночной отдых.
Дневной сон — не панацея. Он помогает тем, кто нуждается в дополнительной энергии, но не заменяет здоровый ночной сон. Полуденный сон может быть настоящим лайфхаком, ведь он улучшает настроение, концентрацию и производительность. Главное — знать, когда и как его делать.