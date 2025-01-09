Может ли менструация стать причиной мигрени: рассказывает врач

Мигрень — одна из самых распространенных и одновременно сложных форм головной боли, влияющая на качество жизни миллионов людей во всем мире. Но задумывались ли вы, что мигрень может быть тесно связана с менструальным циклом.

Врач-невролог Роман Квасницкий объяснил, как именно гормональные изменения в организме женщины провоцируют приступы головных болей и что с этим делать.

Гормональные колебания: основная причина

Менструальная мигрень возникает из-за резких изменений уровня гормонов. По словам врача, перед началом менструации уровень эстрогена в организме резко падает: примерно с 300 пг/мл до 50 пг/мл. Этот спад оказывает значительное влияние на мозг.

Снижение уровня эстрогена вызывает уменьшение концентрации серотонина — вещества, отвечающего за хорошее настроение и стабильность нервной системы, которая активирует болевую систему головного мозга, что приводит к возникновению приступа мигрени.

Когда возникает менструальная мигрень

Этот тип головной боли обычно начинается за несколько дней до начала менструации и может длиться до двух дней после ее начала. В этот период организм испытывает сильный стресс из-за гормональных перестроек, а это и становится основным триггером мигрени.

Характерно, что боль во время менструальной мигрени обычно сильнее, чем при других видах мигрени и часто сопровождается дополнительными симптомами:

Тошнотой и рвотой.

Чувствительностью к свету и звукам.

Общей слабостью и раздражительностью.

Как оральные контрацептивы влияют на мигрень

Еще один важный аспект – влияние оральных контрацептивов. Эти препараты могут как уменьшать, так и усиливать частоту приступов мигрени в зависимости от их состава и особенностей организма женщины.

Некоторые оральные контрацептивы помогают стабилизировать уровень гормонов и соответственно уменьшают риск развития мигрени. Однако есть случаи, когда они, напротив, становятся причиной более частых и интенсивных приступов.

Как уменьшить риск менструальной мигрени

Соблюдайте режим сна. Недосыпание или, наоборот, чрезмерный сон могут провоцировать мигрень. Следите за питанием. Избегайте продуктов, которые могут быть триггерами мигрени, таких как шоколад, алкоголь или продукты с высоким содержанием консервантов. Регулярно занимайтесь спортом. Физическая активность помогает снижать уровень стресса. Консультируйтесь с лечащим врачом. Если мигрень значительно ухудшает качество жизни, обратитесь к специалисту для подбора оптимального лечения.

Менструальная мигрень – это не просто "головная боль". Это сложное явление, имеющее четкую связь с гормональными изменениями в организме женщины. Понимание этого механизма позволяет более эффективно контролировать проблему и улучшать качество жизни.

Если вы заметили, что головные боли регулярно возникают в определенные дни вашего цикла, не откладывайте визит к врачу. Ведь своевременная диагностика и правильно подобранное лечение помогут вам жить без боли даже в период интенсивных гормональных изменений.

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