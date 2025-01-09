Может ли менструация стать причиной мигрени: рассказывает врач

Мигрень — одна из самых распространенных и одновременно сложных форм головной боли, влияющая на качество жизни миллионов людей во всем мире. Но задумывались ли вы, что мигрень может быть тесно связана с менструальным циклом.
Врач-невролог Роман Квасницкий объяснил, как именно гормональные изменения в организме женщины провоцируют приступы головных болей и что с этим делать.
Гормональные колебания: основная причина
Менструальная мигрень возникает из-за резких изменений уровня гормонов. По словам врача, перед началом менструации уровень эстрогена в организме резко падает: примерно с 300 пг/мл до 50 пг/мл. Этот спад оказывает значительное влияние на мозг.
Снижение уровня эстрогена вызывает уменьшение концентрации серотонина — вещества, отвечающего за хорошее настроение и стабильность нервной системы, которая активирует болевую систему головного мозга, что приводит к возникновению приступа мигрени.
Когда возникает менструальная мигрень
Этот тип головной боли обычно начинается за несколько дней до начала менструации и может длиться до двух дней после ее начала. В этот период организм испытывает сильный стресс из-за гормональных перестроек, а это и становится основным триггером мигрени.
Характерно, что боль во время менструальной мигрени обычно сильнее, чем при других видах мигрени и часто сопровождается дополнительными симптомами:
- Тошнотой и рвотой.
- Чувствительностью к свету и звукам.
- Общей слабостью и раздражительностью.
Как оральные контрацептивы влияют на мигрень
Еще один важный аспект – влияние оральных контрацептивов. Эти препараты могут как уменьшать, так и усиливать частоту приступов мигрени в зависимости от их состава и особенностей организма женщины.
Некоторые оральные контрацептивы помогают стабилизировать уровень гормонов и соответственно уменьшают риск развития мигрени. Однако есть случаи, когда они, напротив, становятся причиной более частых и интенсивных приступов.
Как уменьшить риск менструальной мигрени
- Соблюдайте режим сна. Недосыпание или, наоборот, чрезмерный сон могут провоцировать мигрень.
- Следите за питанием. Избегайте продуктов, которые могут быть триггерами мигрени, таких как шоколад, алкоголь или продукты с высоким содержанием консервантов.
- Регулярно занимайтесь спортом. Физическая активность помогает снижать уровень стресса.
- Консультируйтесь с лечащим врачом. Если мигрень значительно ухудшает качество жизни, обратитесь к специалисту для подбора оптимального лечения.
Менструальная мигрень – это не просто "головная боль". Это сложное явление, имеющее четкую связь с гормональными изменениями в организме женщины. Понимание этого механизма позволяет более эффективно контролировать проблему и улучшать качество жизни.
Если вы заметили, что головные боли регулярно возникают в определенные дни вашего цикла, не откладывайте визит к врачу. Ведь своевременная диагностика и правильно подобранное лечение помогут вам жить без боли даже в период интенсивных гормональных изменений.
Читайте также:
- Головная боль: виды и причины возникновения
- Головная боль: как сделать самомассаж, чтобы облегчить симптомы
- Мигрень: продукты, которые могут помочь уменьшить головную боль