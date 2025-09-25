Может ли Оземпик защитить вас от слепоты, связанной с диабетом / © Getty Images

Сегодня ученые рассматривают новые методы защиты глаз и последние исследования указывают на потенциальную пользу Оземпика (semaglutide) в этом направлении, об этом рассказало издание Medical News Today.

По данным Международной федерации диабета,около 11% населения мира живет с диабетом и более 90% из них имеют диабет II типа. Примерно у 40% людей с диабетом развивается диабетическая ретинопатия — состояние, когда повреждаются мелкие кровеносные сосуды сетчатки глаза, что может привести к слепоте.

На сегодня лечение этого заболевания ограничивается контролем сахара, инъекциями анти-VEGF, лазерной терапией и хирургическими процедурами. Профилактика и раннее выявление остаются ключевыми для сохранения зрения.

Новые исследования об Оземпике

Исследование, опубликованное в журнале Pharmaceutics, показало, что semaglutide, активное вещество препаратов GLP-1 (в частности Ozempic для диабета II типа), может защищать клетки сетчатки глаза от повреждений.

В лабораторном эксперименте исследователи обработали образцы эндотелиальных клеток сетчатки человека различными концентрациями semaglutide. Затем клетки подвергали высокому уровню глюкозы и окислительного стресса — состояния, когда баланс между антиоксидантами и свободными радикалами нарушен.

Результаты показали, что клетки, обработанные semaglutide:

выживали вдвое чаще, чем необработанные;

имели уменьшенный уровень апоптоза (гибели клеток) с 50% до 10%;

значительно снизили образование свободных радикалов;

уменьшили количество вредных соединений AGEs, которые накапливаются при диабете;

активизировали гены, которые отвечают за выработку антиоксидантов, помогающих восстанавливать клетки сетчатки.

Это свидетельствует о том, что препараты GLP-1 могут защищать сетчатку на ранних стадиях ретинопатии и даже частично восстанавливать повреждения.

Важность открытия

Глаза — одна из самых уязвимых систем при диабете, а окислительный стресс играет ключевую роль в развитии ретинопатии. Оземпик может обеспечить новый механизм защиты, не только контролировать уровень сахара, но и уменьшать повреждение клеток сетчатки от свободных радикалов.

Если препараты GLP-1 помогают уменьшить окислительный стресс, они могут также быть полезны при других глазных заболеваниях, связанных с повреждением сосудов.

Сравнение с другими методами лечения

Современные методы лечения диабетической ретинопатии включают:

инъекции анти-VEGF в сетчатку;

лазерную терапию;

хирургическое вмешательство.

Препараты GLP-1 могут дополнять эти методы, особенно на ранних стадиях заболевания.

Оземпик и другие препараты на основе semaglutide открывают новые горизонты в защите глаз при диабете. Они не только контролируют уровень сахара, но и могут уменьшать повреждения сетчатки, защищать от окислительного стресса и поддерживать клетки глаза.

Хотя эти данные пока базируются на лабораторных исследованиях, они вселяют надежду, что в будущем препараты GLP-1 могут стать эффективным инструментом для профилактики слепоты, связанной с диабетом, особенно на ранних стадиях заболевания.

Важно помнить, что принимать любые лекарства следует только по рекомендации врача, а контроль сахара, здоровый образ жизни и регулярные осмотры у офтальмолога остаются ключевыми для сохранения зрения.