Может ли пирсинг в ушах помочь против мигрени
Если мигрень превращает ваши дни в борьбу с болью, вы, видимо, перепробовали все, от лекарств до релаксации. Недавно в соцсетях и блогах появился новый «трендовый» совет, что пирсинг в ушах якобы помогает избавиться от головной боли.
Однако действительно ли маленькая сережка может стать спасением от мигрени, или это лишь эффект плацебо и стильный аксессуар, рассказало издание Women`s Health Magazine.
Оказывается пирсинг в ушах, в частности дейс (daith) и трагус (tragus), получил популярность как альтернативный метод лечения мигрени. Эти пирсинги расположены в специфических точках уха, которые, по некоторым теориям, могут стимулировать нервы, связанные с болью.
Что это за пирсинг
Дейс пирсинг выполняется в небольшой складке хряща над слуховым проходом.
Трагус пирсинг проходит через хрящ, который частично перекрывает слуховой канал.
Оба пирсинга расположены в зонах, где проходят нервы, которые могут быть связаны с болью. Теоретически, их стимуляция может влиять на уменьшение боли.
Помогает ли пирсинг при мигрени
Некоторые люди говорят об уменьшении частоты и интенсивности мигрени после пирсинга. Пациенты отмечали уменьшение частоты мигрени после дейс пирсинга. Однако большинство медицинских экспертов считают все это случайным и связанным с эффектом плацебо.
Американская мигреневая ассоциация заявляет, что нет научных доказательств эффективности пирсинга против мигрени. Они предупреждают о возможных рисках, таких как инфекции и длительный период заживления.
Потенциальные риски пирсинга
Инфекции: особенно при пирсинге хряща, где кровообращение ограничено.
Боль и отек: пирсинг может быть болезненным, а заживление длиться от 3 до 6 месяцев.
Келоиды: образование рубцовой ткани, особенно у людей, склонных к этому.
Большинство врачей рекомендуют обращаться к проверенным методам лечения мигрени, таким как медикаменты, изменения в образе жизни и физиотерапии. Если вы рассматриваете пирсинг как метод лечения, обсудите это с врачом, чтобы оценить потенциальные риски и преимущества.
Хотя некоторые люди сообщают об облегчении симптомов мигрени после пирсинга, научные доказательства его эффективности отсутствуют. Перед принятием решения о пирсинге как методе лечения мигрени, важно проконсультироваться с врачом и рассмотреть другие проверенные методы лечения.