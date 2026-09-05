Может ли татуировка нанести вред здоровью: последние исследования

Может ли татуировка нанести вред здоровью / © Associated Press

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В последние месяцы вокруг татуировок ведется все больше дискуссий. Исследование, опубликованное в PNAS, показало, что пигменты татуировочных чернил могут попадать в лимфатические узлы и вызывать там воспаление. А новые научные данные уже изучают возможное влияние татуировок на некоторые виды рака, об этом сообщило издание Women’s Health. В то же время врачи подчеркивают, что говорить о доказанной причинно-следственной связи пока рано.

Что показывают исследования

Данные на сегодня момент неоднозначны, а исследования продолжаются. Например, в датском исследовании близнецов 2025 года у людей с татуировками риск развития рака кожи был примерно в 1,62 раза выше. Большие татуировки, размером больше ладони, также могут повышать риск лимфомы. Но ключевое слово здесь — «ассоциация», то есть это не означает, что татуировки непосредственно вызывают рак.

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В то же время определенные теоретические основания для беспокойства все же есть. Пигмент вызывает иммунный ответ и локальное воспаление, а частицы чернил могут проникать в лимфатические узлы. Кроме того, некоторые чернила могут содержать тяжёлые металлы и другие химические вещества, среди которых есть потенциально канцерогенные соединения.

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Проблема не только в чернилах

Есть ещё один нюанс, о котором стоит помнить, татуировка может скрывать изменения на коже. Это особенно актуально для крупных и очень тёмных рисунков. На таком участке сложнее заметить новую или изменившуюся родинку — как самостоятельно, так и во время осмотра у дерматолога.

Это не означает, что рак кожи возникает из-за татуировки. Новообразование просто может появиться на татуированном участке, а рисунок затруднит его своевременное обнаружение.

Когда татуировку следует показать врачу

Самый очевидный признак — стойкая реакция кожи. Не следует игнорировать зуд, отек, покраснение или появление узелков, особенно если они не проходят.

Аллергическая реакция может возникнуть сразу после нанесения татуировки, но иногда проявляется через недели, месяцы или даже на давно зажившей татуировке. Чаще всего проблемы связаны с красными и оранжевыми пигментами.

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Если же вы заметили изменения в родинке, необычное образование или другой подозрительный участок кожи, не стоит пытаться определить причину с помощью поиска в интернете — лучше обратиться к дерматологу.

Паниковать из-за татуировки точно не стоит. На сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что она напрямую вызывает рак или системные заболевания. Тем не менее ученые продолжают исследовать, как пигменты ведут себя в организме и какие долгосрочные последствия это может иметь. А нам остается простое правило: следить за кожей, не игнорировать необычные реакции и регулярно показывать дерматологу участки, которые сложно оценить самостоятельно.

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