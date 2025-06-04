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ТСН в социальных сетях

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Может ли тревога вызвать приливы

Если вы испытали внезапное чувство жара, потливость, покраснение лица, сердцебиение — это могут быть приливы, или что-то совсем иное.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Может ли тревога вызвать приливы

Может ли тревога вызвать приливы / © Credits

Многие женщины, особенно после 40 лет, сталкиваются с этими симптомами и сразу связывают их с менопаузой. Но современная медицина обращает внимание на другой важный фактор — тревожные расстройства, которые могут иметь почти идентичные проявления, об этом рассказало издание Medical News Today, а также о том, может ли тревога вызвать приливы, которые их отличить от гормональных изменений и какие методы помогают.

Что такое приливы

Прилив — это внезапное и часто интенсивное чувство жары, обычно охватывающее верхнюю часть тела, особенно лицо, шею и грудь. Его часто сопровождают:

  • потливость

  • покраснение кожи

  • сердцебиение

  • головокружение

Это классический симптом перименопаузы или менопаузы, однако гормоны не всегда являются единственной причиной. Иногда за всем стоит тревога.

Как тревога провоцирует приливы

Когда мы испытываем стресс или страх, в организме активируется стрессовая реакция — «борись, беги или замри». Это механизм выживания, который повышает уровень гормонов стресса, включая адреналин и кортизол. В результате:

  • повышается температура тела

  • активируется потоотделение

  • ускоряется сердцебиение

  • возникает внезапное чувство жара — псевдоприлив

Это очень похоже на классический приток, но происходит по причине эмоционального стресса, а не гормонального колебания.

Перекрестные симптомы тревоги и менопаузы

Оба состояния могут иметь схожие проявления, среди которых:

  • чувство беспокойства

  • панические атаки

  • бессонница

  • нарушение концентрации

  • потливость ночью

  • смены настроения

Это вызывает диагностическую путаницу. Особенно сложно тем, кто одновременно переживает менопаузу и имеет хроническую тревогу — или впервые сталкивается с психоэмоциональной нестабильностью именно из-за гормональных изменений.

Как отличить тревогу от менопаузы

  • Тревожное состояние не обязательно имеет привязку к возрасту, в отличие от менопаузы, обычно начинающейся после 45 лет.

  • Если вы моложе 40 лет, но чувствуете приливы, вероятнее, что это психоэмоциональная реакция, а не гормональная.

  • Менопауза часто сопровождается нерегулярными менструациями, сухостью влагалища, изменениями кожи и волос — тогда как тревога редко вызывает такие изменения.

  • При тревожных расстройствах приливы могут возникать внезапно после сильного эмоционального потрясения или даже в состоянии покоя.

Как справиться с приливами, вызванными тревогой

Краткосрочные методы облегчения:

  • Перейдите в прохладное место

  • Сделайте глубокие вдохи: попробуйте технику «квадратного дыхания» (вдох — задержка — выдох — задержка — все по 4 сек)

  • Снимите слой одежды или расстегните верхнюю пуговицу

  • Выпейте холодной воды

  • Сосредоточьтесь на дыхании или сделайте легкий массаж шеи

Долгосрочные стратегии:

  • Психотерапия (в том числе когнитивно-поведенческая)

  • Релаксация: йога, медитация, дыхательные практики, осознанные хобби

  • Физическая активность — ежедневная ходьба или умеренные тренировки

  • Поддержка семьи или группы — общение с другими людьми с подобным опытом

В некоторых случаях врач может назначить антидепрессанты или анксиолитики, если тревога значительно снижает качество жизни.

Когда обращаться к врачу

Не все приливы — это менопауза или стресс. Они могут быть признаком:

  • гипертиреоза

  • инфекций

  • побочных действий лекарства (особенно гормональных или сосудорасширяющих)

  • рака (редко, но некоторые опухоли могут вызвать приливы)

  • нарушений работы надпочечников или гипофиза

Обратитесь к врачу, если:

  • вам менее 40 лет, но приливы регулярные

  • нет тревоги, но наблюдается ночная потливость или жар

  • симптомы влияют на ваш сон, работу или отношения

Врач может назначить анализы гормонов (ФСГ, эстрадиол, ТТГ), чтобы узнать причину.

Ведите дневник симптомов

Фиксируйте:

  • когда возникает прилив

  • что ему предшествовало (стресс, еда, жара, эмоции)

  • продолжительность и интенсивность

  • сопутствующие симптомы (сердцебиение, потливость, страх)

Это поможет вам и врачу понять, с чем связаны ваши симптомы — тревожностью или гормонами.

Так, тревога может вызвать приливы, ощущаемые очень подобно симптомам менопаузы. Понимание механизма их возникновения, ведения дневника и внимательное отношение к собственному телу помогут вам справиться с этим состоянием. Не стоит терпеть — обращайтесь к специалистам.

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