Может ли тревога вызвать приливы / © Credits

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Многие женщины, особенно после 40 лет, сталкиваются с этими симптомами и сразу связывают их с менопаузой. Но современная медицина обращает внимание на другой важный фактор — тревожные расстройства, которые могут иметь почти идентичные проявления, об этом рассказало издание Medical News Today, а также о том, может ли тревога вызвать приливы, которые их отличить от гормональных изменений и какие методы помогают.

Что такое приливы

Прилив — это внезапное и часто интенсивное чувство жары, обычно охватывающее верхнюю часть тела, особенно лицо, шею и грудь. Его часто сопровождают:

потливость

покраснение кожи

сердцебиение

головокружение

Это классический симптом перименопаузы или менопаузы, однако гормоны не всегда являются единственной причиной. Иногда за всем стоит тревога.

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Как тревога провоцирует приливы

Когда мы испытываем стресс или страх, в организме активируется стрессовая реакция — «борись, беги или замри». Это механизм выживания, который повышает уровень гормонов стресса, включая адреналин и кортизол. В результате:

повышается температура тела

активируется потоотделение

ускоряется сердцебиение

возникает внезапное чувство жара — псевдоприлив

Это очень похоже на классический приток, но происходит по причине эмоционального стресса, а не гормонального колебания.

Перекрестные симптомы тревоги и менопаузы

Оба состояния могут иметь схожие проявления, среди которых:

чувство беспокойства

панические атаки

бессонница

нарушение концентрации

потливость ночью

смены настроения

Это вызывает диагностическую путаницу. Особенно сложно тем, кто одновременно переживает менопаузу и имеет хроническую тревогу — или впервые сталкивается с психоэмоциональной нестабильностью именно из-за гормональных изменений.

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Как отличить тревогу от менопаузы

Тревожное состояние не обязательно имеет привязку к возрасту, в отличие от менопаузы, обычно начинающейся после 45 лет.

Если вы моложе 40 лет, но чувствуете приливы, вероятнее, что это психоэмоциональная реакция, а не гормональная.

Менопауза часто сопровождается нерегулярными менструациями, сухостью влагалища, изменениями кожи и волос — тогда как тревога редко вызывает такие изменения.

При тревожных расстройствах приливы могут возникать внезапно после сильного эмоционального потрясения или даже в состоянии покоя.

Как справиться с приливами, вызванными тревогой

Краткосрочные методы облегчения:

Перейдите в прохладное место

Сделайте глубокие вдохи: попробуйте технику «квадратного дыхания» (вдох — задержка — выдох — задержка — все по 4 сек)

Снимите слой одежды или расстегните верхнюю пуговицу

Выпейте холодной воды

Сосредоточьтесь на дыхании или сделайте легкий массаж шеи

Долгосрочные стратегии:

Психотерапия (в том числе когнитивно-поведенческая)

Релаксация: йога, медитация, дыхательные практики, осознанные хобби

Физическая активность — ежедневная ходьба или умеренные тренировки

Поддержка семьи или группы — общение с другими людьми с подобным опытом

В некоторых случаях врач может назначить антидепрессанты или анксиолитики, если тревога значительно снижает качество жизни.

Когда обращаться к врачу

Не все приливы — это менопауза или стресс. Они могут быть признаком:

гипертиреоза

инфекций

побочных действий лекарства (особенно гормональных или сосудорасширяющих)

рака (редко, но некоторые опухоли могут вызвать приливы)

нарушений работы надпочечников или гипофиза

Обратитесь к врачу, если:

вам менее 40 лет, но приливы регулярные

нет тревоги, но наблюдается ночная потливость или жар

симптомы влияют на ваш сон, работу или отношения

Врач может назначить анализы гормонов (ФСГ, эстрадиол, ТТГ), чтобы узнать причину.

Ведите дневник симптомов

Фиксируйте:

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когда возникает прилив

что ему предшествовало (стресс, еда, жара, эмоции)

продолжительность и интенсивность

сопутствующие симптомы (сердцебиение, потливость, страх)

Это поможет вам и врачу понять, с чем связаны ваши симптомы — тревожностью или гормонами.

Так, тревога может вызвать приливы, ощущаемые очень подобно симптомам менопаузы. Понимание механизма их возникновения, ведения дневника и внимательное отношение к собственному телу помогут вам справиться с этим состоянием. Не стоит терпеть — обращайтесь к специалистам.