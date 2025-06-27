ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
15k
Время на прочтение
2 мин

Может ли витамин D помочь в похудении

Если вы мечтаете сбросить лишние килограммы, укрепить иммунитет и улучшить настроение, и все в одном, тогда в центре внимания современной диетологии снова оказывается витамин D.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Может ли витамин D помочь в похудении

Может ли витамин D помочь в похудении / © Credits

Его называют «солнечным», но в последнее время он получил еще один статус — помощника в борьбе с лишним весом. Действительно ли это так, рассказало издание Woman`s World.

Важность витамина D

Витамин D — жирорастворимый витамин, который организм синтезирует под действием солнечного света, а также получает из пищи и добавок. Его основная функция — обеспечение здоровья костей и мышц, ведь он способствует усвоению кальция и фосфора. Но это еще не все.

  • Поддерживает иммунитет

  • Улучшает работу мозга

  • Снижает риск депрессии

  • Помогает регулировать вес

Связь между витамином D и весом

Люди с избыточным весом имеют более низкий уровень витамина D. Он накапливается в жировой ткани и становится не таким доступным для метаболизма. Также у людей с ожирением часто меньше солнечного воздействия и потребления продуктов с этим витамином.

В клиническом исследовании с участием женщин в возрасте 50-75 лет, которых учили правильно питаться и заниматься спортом, группа, получавшая 2000 МЕ витамина D ежедневно, потеряла больше килограммов и сантиметров в талии, чем группа, получавшая плацебо.

Однако не все исследования подтверждают эту связь. Доктор Джада Уиллис считает, что не все метаанализы показали заметное влияние витамина D на снижение веса. Следовательно, он не является волшебной таблеткой, но может быть эффективным в комплексе с диетой и физической активностью.

Преимущества витамина D

  • Кости и зубы: помогает удерживать кальций в костях

  • Мышцы: предупреждает судороги и слабость

  • Иммунная система: защита от простуд и вирусов

  • Настроение: низкий уровень витамина D связывают с депрессией

  • Возможное влияние на когнитивные функции в старшем возрасте

Дефицит витамина D

Точный диагноз поставит только анализ крови, но стоит обратить внимание на симптомы:

  • Хроническая усталость

  • Костная боль

  • Слабость мышц

  • Частые простуды

  • Грустное или тревожное настроение

Сколько витамина D нужно

Рекомендуемая суточная норма:

  • 600 МЕ — для взрослых до 70 лет

  • 800 МЕ — для людей старше 70 лет

  • Максимум — 4000 МЕ в сутки, если не назначено врачом

Природные источники:

  • Жирная рыба (лосось, тунец, сардины)

  • Желтки

  • Грибы

  • Молоко, соки и каши с добавлением витамина D

Солнце — источник №1, но зимой и в пасмурных широтах этого недостаточно.
Именно поэтому саплементация часто необходима, особенно для женщин после 50.

Витамин D может быть полезным союзником в похудении, особенно если до этого был его дефицит. Но сам по себе он не заменит здоровое питание и физическую активность. Однако его влияние на общее здоровье — неоценимо. Он поддерживает иммунитет, кости, мышцы и настроение. А когда тело работает как положено — легче худеть.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie