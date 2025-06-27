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Может ли витамин D помочь в похудении
Если вы мечтаете сбросить лишние килограммы, укрепить иммунитет и улучшить настроение, и все в одном, тогда в центре внимания современной диетологии снова оказывается витамин D.
Его называют «солнечным», но в последнее время он получил еще один статус — помощника в борьбе с лишним весом. Действительно ли это так, рассказало издание Woman`s World.
Важность витамина D
Витамин D — жирорастворимый витамин, который организм синтезирует под действием солнечного света, а также получает из пищи и добавок. Его основная функция — обеспечение здоровья костей и мышц, ведь он способствует усвоению кальция и фосфора. Но это еще не все.
Поддерживает иммунитет
Улучшает работу мозга
Снижает риск депрессии
Помогает регулировать вес
Связь между витамином D и весом
Люди с избыточным весом имеют более низкий уровень витамина D. Он накапливается в жировой ткани и становится не таким доступным для метаболизма. Также у людей с ожирением часто меньше солнечного воздействия и потребления продуктов с этим витамином.
В клиническом исследовании с участием женщин в возрасте 50-75 лет, которых учили правильно питаться и заниматься спортом, группа, получавшая 2000 МЕ витамина D ежедневно, потеряла больше килограммов и сантиметров в талии, чем группа, получавшая плацебо.
Однако не все исследования подтверждают эту связь. Доктор Джада Уиллис считает, что не все метаанализы показали заметное влияние витамина D на снижение веса. Следовательно, он не является волшебной таблеткой, но может быть эффективным в комплексе с диетой и физической активностью.
Преимущества витамина D
Кости и зубы: помогает удерживать кальций в костях
Мышцы: предупреждает судороги и слабость
Иммунная система: защита от простуд и вирусов
Настроение: низкий уровень витамина D связывают с депрессией
Возможное влияние на когнитивные функции в старшем возрасте
Дефицит витамина D
Точный диагноз поставит только анализ крови, но стоит обратить внимание на симптомы:
Хроническая усталость
Костная боль
Слабость мышц
Частые простуды
Грустное или тревожное настроение
Сколько витамина D нужно
Рекомендуемая суточная норма:
600 МЕ — для взрослых до 70 лет
800 МЕ — для людей старше 70 лет
Максимум — 4000 МЕ в сутки, если не назначено врачом
Природные источники:
Жирная рыба (лосось, тунец, сардины)
Желтки
Грибы
Молоко, соки и каши с добавлением витамина D
Солнце — источник №1, но зимой и в пасмурных широтах этого недостаточно.
Именно поэтому саплементация часто необходима, особенно для женщин после 50.
Витамин D может быть полезным союзником в похудении, особенно если до этого был его дефицит. Но сам по себе он не заменит здоровое питание и физическую активность. Однако его влияние на общее здоровье — неоценимо. Он поддерживает иммунитет, кости, мышцы и настроение. А когда тело работает как положено — легче худеть.