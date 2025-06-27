Может ли витамин D помочь в похудении / © Credits

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Его называют «солнечным», но в последнее время он получил еще один статус — помощника в борьбе с лишним весом. Действительно ли это так, рассказало издание Woman`s World.

Важность витамина D

Витамин D — жирорастворимый витамин, который организм синтезирует под действием солнечного света, а также получает из пищи и добавок. Его основная функция — обеспечение здоровья костей и мышц, ведь он способствует усвоению кальция и фосфора. Но это еще не все.

Поддерживает иммунитет

Улучшает работу мозга

Снижает риск депрессии

Помогает регулировать вес

Связь между витамином D и весом

Люди с избыточным весом имеют более низкий уровень витамина D. Он накапливается в жировой ткани и становится не таким доступным для метаболизма. Также у людей с ожирением часто меньше солнечного воздействия и потребления продуктов с этим витамином.

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В клиническом исследовании с участием женщин в возрасте 50-75 лет, которых учили правильно питаться и заниматься спортом, группа, получавшая 2000 МЕ витамина D ежедневно, потеряла больше килограммов и сантиметров в талии, чем группа, получавшая плацебо.

Однако не все исследования подтверждают эту связь. Доктор Джада Уиллис считает, что не все метаанализы показали заметное влияние витамина D на снижение веса. Следовательно, он не является волшебной таблеткой, но может быть эффективным в комплексе с диетой и физической активностью.

Преимущества витамина D

Кости и зубы: помогает удерживать кальций в костях

Мышцы: предупреждает судороги и слабость

Иммунная система: защита от простуд и вирусов

Настроение: низкий уровень витамина D связывают с депрессией

Возможное влияние на когнитивные функции в старшем возрасте

Дефицит витамина D

Точный диагноз поставит только анализ крови, но стоит обратить внимание на симптомы:

Хроническая усталость

Костная боль

Слабость мышц

Частые простуды

Грустное или тревожное настроение

Сколько витамина D нужно

Рекомендуемая суточная норма:

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600 МЕ — для взрослых до 70 лет

800 МЕ — для людей старше 70 лет

Максимум — 4000 МЕ в сутки, если не назначено врачом

Природные источники:

Жирная рыба (лосось, тунец, сардины)

Желтки

Грибы

Молоко, соки и каши с добавлением витамина D

Солнце — источник №1, но зимой и в пасмурных широтах этого недостаточно.

Именно поэтому саплементация часто необходима, особенно для женщин после 50.

Витамин D может быть полезным союзником в похудении, особенно если до этого был его дефицит. Но сам по себе он не заменит здоровое питание и физическую активность. Однако его влияние на общее здоровье — неоценимо. Он поддерживает иммунитет, кости, мышцы и настроение. А когда тело работает как положено — легче худеть.