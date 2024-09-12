Может ли ВПЧ спровоцировать рак шейки матки: рассказывает врач

Гинекологи Natalia Silina рассказала, что вирус папилломы человека (ВПЧ) – одна из основных причин развития рака шейки матки, что подтверждено большим количеством научных исследований. ВПЧ является группой вирусов, способных инфицировать слизистую оболочку, в частности цервикальный канал, без непосредственного контакта с иммунной системой, обычно борющейся с другими вирусами, попадающими через слизистую носа, рта или влагалища.

ВПЧ, попадая в слизистую шейку матки, может избегать контакта с иммунной системой, поскольку не попадает в кровообращение, где иммунные клетки могут его выявить и уничтожить. Этот вирус способен снова и снова инфицировать организм, адаптируясь к условиям и вызывая постепенные изменения в клетках шейки матки. Если инфекция ВПЧ продолжается в течение длительного времени, это может привести к дисплазии — предраковым изменениям клеток, которые в свою очередь могут развиться в рак шейки матки.

Необходимо понимать, что у ВПЧ может быть бессимптомное течение и женщина даже не будет осознавать наличие у себя инфекции. Для профилактики рака шейки матки рекомендуется регулярное обследование, в частности ПАП-тест и тест на ВПЧ. Необходимо делать вакцинацию против ВПЧ, которая помогает предотвратить инфекцию и снижает риск развития рака шейки матки.

Помните, что раннее выявление и профилактика – ключевые аспекты для поддержания здоровья и предотвращения серьезных осложнений, поэтому регулярные медицинские осмотры и вакцинация – важны для женского здоровья.

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