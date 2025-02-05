Может ли застой желчи стать причиной мигрени: рассказывает врач

Врач-невролог Роман Квасницкий поделился своими профессиональными мыслями по поводу мигрени и развеял популярные мифы о ее причинах. По его словам, застой желчи не является причиной мигрени. На самом деле мигрень – это генетическое заболевание, при котором центральная нервная система запускает реакции, приводящие к интенсивной головной боли. Часто приступы мигрени сопровождаются тошнотой и рвотой, которые, по словам врача, возникают из-за гастропареза. Это означает, что во время приступа желудочно-кишечный тракт не работает на 100 процентов: нарушается как перистальтика, так и всасывание, что затрудняет эффективное усвоение лекарств.

Квасницкий подчеркивает, что таблетки для облегчения симптомов нужно принимать как можно скорее – в первые 30 мин от начала приступа. Если вы не успеваете вовремя и приступ мигрени достигает своего пика, врач рекомендует применять лекарства через нос в форме спрея или даже вводить их внутримышечно при необходимости. Такой подход позволяет быстро снизить симптомы и облегчить боль, ведь во время острого приступа обычное пероральное введение лекарства часто не приносит желаемого эффекта из-за замедления работы желудочно-кишечного тракта.

Что делать во время приступов

По словам Романа Квасницкого, важно иметь под рукой эффективное лекарство и знать, как правильно его применять. Если у вас частые приступы, рекомендуется:

Немедленно принимать лекарства: начните лечение в течение первых 30 мин, чтобы предотвратить развитие интенсивных симптомов.

начните лечение в течение первых 30 мин, чтобы предотвратить развитие интенсивных симптомов. Альтернативные методы: в случаях, когда обычные таблетки не дают желаемого эффекта из-за гастропареза, обратитесь к назальным спреям или внутримышечным инъекциям, позволяющим лекарственным средствам быстрее попасть в организм.

в случаях, когда обычные таблетки не дают желаемого эффекта из-за гастропареза, обратитесь к назальным спреям или внутримышечным инъекциям, позволяющим лекарственным средствам быстрее попасть в организм. Консультации со специалистом: если приступы становятся регулярными или очень интенсивными, обязательно обратитесь к дерматологу или неврологу для корректировки лечения и поиска оптимальной схемы терапии.

По словам врача, застой желчи не является причиной мигрени. Таким образом, правильное лечение и своевременная реакция на симптомы могут помочь снизить частоту и интенсивность приступа и улучшить качество жизни.

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