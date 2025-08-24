Можно ли делать тату во время беременности: что нужно знать будущим мамам

Можно ли делать тату во время беременности / © Credits

Врачи предостерегают, что эта процедура может нести риски как для мамы, так и для ребенка. Издание Health Line собрало самые важные аргументы, почему лучше отложить татуировку до послеродового периода и рассказало, чем ее можно заменить без вреда для здоровья.

Почему нежелательно делать тату во время беременности

Риск инфекций. Во время беременности иммунная система женщины работает иначе, она ослаблена, чтобы организм не отторг плод. Это делает будущую маму более уязвимой к инфекциям. Процедура нанесения татуировки связана с прокалыванием кожи, которое открывает путь бактериям и вирусам. Опасность заключается в возможном заражении гепатитом B, С, ВИЧ или другими инфекциями, если не была соблюдена идеальная стерильность. Состав чернил. Исследования показывают, что пигменты татуировочных красок могут содержать тяжелые металлы и химические соединения, безопасность которых для плода не изучена до конца. Некоторые компоненты потенциально способны проникать в организм и влиять на развитие ребенка. Изменения кожи. Беременность сопровождается гормональными изменениями, растяжением и повышенной чувствительностью кожи. Даже если сделать тату, после родов оно может выглядеть совсем не так, как планировалось, например, контуры деформируются, цвета тускнеют. Эпидуральная анестезия и мифы. Существует мнение, что татуировка на пояснице делает невозможным проведение эпидуральной анестезии во время родов. Это миф, большинство случаев не создают проблем. Единственное исключение — если тату на области поясницы имеет инфицированный или воспаленный вид, тогда анестезиолог может отказаться от процедуры.

Когда лучше делать тату

Врачи советуют дождаться периода после родов и завершения грудного вскармливания. Это даст время организму восстановиться, а маме снизить все риски для себя и малыша.

Как подготовиться, к послебеременному тату

Выбирайте сертифицированную студию с высокими стандартами стерильности.

Убедитесь, что мастер использует одноразовые инструменты и качественные краски.

Узнайте об уходе после процедуры, чтобы избежать осложнений.

Начинайте с небольшого рисунка, если это ваше первое тату.

Чем заменить тату во время беременности

Временные татуировки хной или специальными красками — абсолютно безопасный вариант.

Бодиарт или рисунки акварельными красками на теле для фотосессий.

Аксессуары и украшения, которые не менее ярко помогают выразить индивидуальность.

Делать тату во время беременности — рискованно. И дело не только в потенциальных инфекциях или составе красок, но и в физиологических изменениях, которые может претерпеть тело женщины. Поэтому лучшее решение — отложить татуировку до безопасного времени.