Можно ли есть грейпфрут, когда принимаешь статины: что говорят врачи

Люди, которые принимают статины, делают это с целью спасения жизни: для лечения высокого уровня холестерина и защиты своих сердец. Многие из этих самых людей также употребляют грейпфрут, продукт, который давно ассоциируется со здоровьем сердца. Но, когда дело доходит до грейпфрута и статинов, эти два понятия не всегда хорошо сочетаются.

Безопасно ли есть грейпфрут во время приема статинов, рассказывает Woman`sWorld.

Грейпфрут имеет много преимуществ для здоровья. Он богат клетчаткой, богат витамином С и естественно не содержит холестерина.

Однако, когда грейпфрут сочетается с определенными статинами, это может привести к тому, что лекарства будут задерживаться в организме дольше, чем предполагалось, что повышает риск побочных эффектов, а не улучшает здоровье сердца. Хорошая новость в том, что риск касается не всех статинов, и для многих людей грейпфрут вообще не нужно исключать из меню.

Почему грейпфрут и статины могут взаимодействовать в организме

Большинство холестерина, циркулирующего в организме, вырабатывается внутри, преимущественно в печени. Плохой" холестерин ЛПНП становится проблемой, когда его уровень достаточно высок, чтобы накапливаться внутри стенок кровеносных сосудов, способствуя образованию бляшек и увеличивая риск сердечного приступа и инсульта.

Статины действуют, замедляя ключевой этап в процессе выработки холестерина печенью. Уменьшая количество холестерина ЛПНП, который печень выбрасывает в кровь, лекарства могут снизить уровень плохого холестерина примерно на 30-50 процентов и уменьшить риск смерти от сердечных заболеваний примерно на 25-30 процентов.

Беспокойство по поводу грейпфрута не имеет ничего общего с самой выработкой холестерина или с нейтрализацией пользы от статинов. Вместо этого это касается того, как определенные статины всасываются после их приема. Некоторые статины полагаются на нормальную метаболическую "контрольную точку" в пищеварительном тракте, которая ограничивает количество препарата, попадающего в кровь, процесс, который грейпфрут может нарушить.

Это потому, что грейпфрут и его сок содержат соединения, называемые фуранокумаринами, которые могут препятствовать этой контрольной точке. Когда она блокируется, в кровь попадает больше лекарств, чем предполагалось. И это не тот случай, когда больше значит лучше для защиты сердца. Когда уровень статинов повышается слишком высоко, это увеличивает вероятность травмы мышц и, в редких случаях, более серьезных осложнений, таких как рабдомиолиз (тяжелое разрушение мышц).

На какие статины влияет грейпфрут

Не все статины взаимодействуют с грейпфрутом. На какие лекарства влияет этот препарат, зависит от того, как каждый препарат метаболизируется в организме.

Статины, на которые грейпфрут чаще влияет:

Аторвастатин (Липитор)

Симвастатин (Зокор)

Ловастатин (Мевакор)

Статины, которые менее подвержены взаимодействию с грейпфрутом:

Розувастатин (Крестор)

Правастатин (Правахол)

Питавастатин (Ливало)

Эти различия во взаимодействии грейпфрута с лекарствами играют определенную роль в принятии решений по лечению. Назначая статины, доктор начинает с осмотра лекарств и диеты пациента, а затем взвешивает потенциальные взаимодействия вместе с эффективностью и профилем побочных эффектов препарата.

Для пациентов, которые регулярно едят грейпфрут или пьют грейпфрутовый сок, требуется корректировка дозы лекарства, а не исключение питательной пищи.

Является ли грейпфрутовый сок более рискованным, чем целый грейпфрут

Уровень риска может зависеть от того, какой статин назначен, сколько грейпфрута потребляется и едят ли его целым или принимают в виде сока.

Самое сильное взаимодействие между статинами и грейпфрутом наблюдалось в исследованиях с использованием очень большого количества грейпфрутового сока из-за высокого уровня фуранокумаринов. Однако клинические исследования показывают, что даже ежедневный стакан грейпфрутового сока может значительно повысить уровень определенных статинов, особенно симвастатина. Целый грейпфрут содержит более низкий уровень фуранокумаринов, чем сок, поскольку соки концентрируют соединения, ответственные за лекарственное взаимодействие.

Однако, для людей, которые регулярно едят грейпфрут или пьют грейпфрутовый сок использование статинов, на которые это не влияет, - это самый простой способ избежать проблемы, не меняя свой рацион. Когда это невозможно, важно понимать потенциальные побочные эффекты статинов, а не делать предположений относительно того, что безопасно.

Признаки того, что ваша доза статинов может быть слишком высокой

Когда возникают побочные эффекты статинов, они чаще всего связаны с мышцами. Боль, чувствительность или слабость обычно являются первыми признаками того, что уровень статинов может быть выше, чем ожидалось.

Пользователям статинов необходимо сообщать о новых или необычных мышечных симптомах, а не игнорировать их. Рутинные анализы крови позволяют врачам контролировать печеночные ферменты и выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии.

Обязательно консультируйтесь с врачом относительно стратегии приема любых лекарств и изменений в питании.