Можно ли есть подгнившие или заплесневелые фрукты и овощи: рассказывает врач

Можно ли есть подгнившие или заплесневелые фрукты и овощи / © Credits

Реклама

Однако, как предупреждает врач Юрий Габорец, это — лишь иллюзия. Как только фрукт или овощ начинает гнить или покрываться плесенью, в нем начинают активно размножаться микроскопические грибки, которые выделяют опасные микотоксины. Эти токсичные соединения способны проникать глубоко в ткань продукта, гораздо дальше, чем заметное глазу поражение. Вы можете не видеть их, но они уже там.

Опасность микотоксинов

Наука выделяет несколько типов микотоксинов, среди которых афлатоксины, охратоксин A, патулин и т.д. Они:

разрушают печень, способствуют развитию цирроза;

повышают риск рака пищевода, желудка и печени;

повреждают почки;

могут вызывать головную боль, тремор, проблемы с памятью;

провоцируют аллергические реакции и пищевые отравления.

Особенно опасны они для детей, беременных женщин и людей со слабым иммунитетом.

Реклама

Почему «термическая обработка» не спасет

Популярный миф, что варка или выпечка уничтожают все вредные вещества. На самом деле микотоксины термостойкие, они сохраняются даже после длительного нагрева или замораживания. Это означает, что компот, варенье или запеканка из фруктов, на которых была плесень, останутся токсичными.

Безопасное потребление фруктов и овощей

Сразу выбрасывайте любой продукт, который начал гнить или покрылся плесенью. Храните овощи и фрукты правильно, а именно, в сухом, прохладном месте, с хорошей вентиляцией. Проверяйте запасы ежедневно, особенно летом. Один испорченный плод может быстро «заразить» другие. Не экономьте на здоровье, лучше потерять несколько гривен, чем рисковать.

Ваш организм — не полигон для экспериментов и не место для токсичных «экономий». Любой фрукт или овощ, на котором появились признаки гниения или плесени, автоматически становится отходом, а не едой. Помните, здоровье невозможно «отрезать» ножом, поэтому берегите его с умом.