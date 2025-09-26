Можно ли назвать мигрень болезнью и кто находится в зоне риска / © Credits

Мигрень — это не просто «головная боль», которую можно снять таблеткой и забыть. По словам профессора и доктора медицинских наук Вадима Билошицкого, это полноценное заболевание нервной системы, которое требует системного подхода к лечению, об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

Мигрень в цифрах

Врач говорит, что в 2016 году количество людей с мигренью в мире превысило 1 миллиард человек. Женщины болеют чаще, примерно каждая 4-я женщина сталкивается с этой проблемой. У мужчин же распространенность значительно ниже — 1 из 15-20 человек. Таким образом, мигрень входит в десятку самых распространенных неврологических заболеваний, которые влияют на качество жизни.

Наследственная мигрень

Мигрень имеет генетическую основу. Если у пациента есть приступы, то вероятность, что кто-то из близких родственников также страдает головной болью, достигает более 50%.

При этом нет четкой закономерности, больше шансов передать мигрень от матери или от отца. Врач рассказал, что ученые описали до 19 различных генов, которые могут влиять на развитие заболевания, поэтому наследование является сложным и многофакторным.

Женщины более уязвимы к мигрени

Главная причина — женские гормоны, в частности эстрогены.

Перед менструацией уровень эстрогенов резко снижается. Именно в эти дни у женщин часто случаются сильные и тяжелые приступы.

Во время беременности уровень эстрогенов, наоборот, повышается. Во 2-3 триместре большинство женщин испытывает значительное облегчение или даже исчезновение приступов.

После родов, когда плацента (основной источник эстрогенов) удаляется, мигрень может вернуться или даже впервые дебютировать.

Эта гормональная связь объясняет, почему женщины в фертильном возрасте сталкиваются с приступами значительно чаще, чем мужчины.

Факторы риска

Кроме генетики и гормонов, на развитие и течение мигрени влияют и внешние факторы:

Стресс и хроническое недосыпание.

Диета (шоколад, алкоголь, кофе, продукты с глутаматом или нитратами могут провоцировать приступы).

Яркий свет или громкие звуки.

Изменение погоды или резкий перепад атмосферного давления.

Важно вести дневник головной боли, чтобы выявить индивидуальные триггеры.

Почему мигрень нужно лечить системно

Симптоматическое лечение («болит голова — выпил таблетку») не решает проблемы. При частых приступах стоит обратиться к неврологу, чтобы подобрать профилактическую терапию.

Современные методы включают:

специальные препараты для купирования приступов,

профилактические лекарства (бета-блокаторы, антиконвульсанты, новые биологические препараты),

немедикаментозные методы (регулярный сон, физическая активность, контроль питания).

Мигрень — это серьезное заболевание нервной системы, которое имеет генетическую основу, тесно связано с гормональными изменениями и внешними триггерами.

Женщины находятся в зоне повышенного риска, но своевременная диагностика и системный подход к лечению позволяют значительно уменьшить частоту и интенсивность приступов.

Как подчеркивает профессор Вадим Билошицкий, мигрень надо лечить и делать это системно. Только тогда можно вернуть контроль над качеством собственной жизни.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: КАК НАВСЕГДА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МИГРЕНИ?! Врач о ЗАВИСИМОСТИ от ПАРАЦЕТАМОЛА и ботоксе от ГОЛОВНОЙ БОЛИ