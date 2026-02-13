Можно ли пить кофе во время беременности / © Associated Press

Современная беременность — это не про изоляцию и отказ от всего привычного. Женщины продолжают работать, встречаться с друзьями, планировать дела и, конечно, просыпаться с мыслью об ароматной чашке кофе.

Именно поэтому вопрос кофеина во время беременности остается одним из самых популярных. Педиатр Марина Шакотько, специально для страницы Medical TV, объяснила, где проходит граница между безопасностью и преувеличенными страхами.

Можно ли беременным пить кофе

Короткий ответ — да, главное слово здесь — умеренность. По современным медицинским рекомендациям, допустимое количество кофеина для беременных — это до 200-300 мг в сутки:

2-3 чашки кофе средней крепости

или несколько порций напитков с более низким содержанием кофеина

В таком количестве кофе не несет вреда ни для женщины, ни для плода.

Страх перед кофеином

Кофе часто ассоциируется с:

учащенным сердцебиением

повышенным давлением

риском задержки роста плода

Но, как подчеркивает врач, подобные риски возникают только при значительном злоупотреблении кофеином, когда его количество в разы превышает рекомендуемую норму. 2-3 чашки кофе в день не вызывают задержки развития плода и не вредят течению беременности.

Кофеин — не только в кофе

Стоит помнить, что кофеин скрывается не только в эспрессо или латте. Он есть также в:

черном и зеленом чае

коле и энергетических напитках

шоколаде

некоторых лекарствах против головной боли

Поэтому врачи советуют смотреть на общее количество кофеина за день, а не только на чашки кофе.

Когда стоит быть осторожными

Даже в пределах нормы некоторым женщинам стоит прислушиваться к себе. Уменьшить кофеин стоит, если появляются:

бессонница

повышенная тревожность

сердцебиение

изжога

Беременность — не о строгих запретах, а о контакте со своим телом.

Кофе во время беременности — это не табу, а вопрос баланса. В современном ритме жизни женщина имеет право оставаться активной, наслаждаться привычными мелочами и не жить в постоянном страхе «съесть или выпить что-то не то».

2-3 чашки кофе в день — допустимая и безопасная норма, подтвержденная врачами. А вот крайности, как всегда, не идут на пользу, поэтому иногда забота о себе начинается с разрешения на маленькую радость без чувства вины.