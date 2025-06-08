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ТСН в социальных сетях

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Можно ли самостоятельно распознать образование тромба: объясняет сосудистый хирург

Тромбы — не всегда следствие серьезных травм или хирургических вмешательств. Часто они формируются незаметно и это делает их особенно опасными. Если своевременно не обратить внимание на первые симптомы, тромб может привести к осложнениям, таким как тромбоэмболия легочной артерии, инсульт или даже внезапная смерть.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Можно ли самостоятельно распознать образование тромба: объясняет сосудистый хирург

Можно ли самостоятельно распознать образование тромба: объясняет сосудистый хирург / © Credits

Сосудистый хирург-флеболог Владислава Горбовец, у которого более 30 лет медицинской практики, объяснил, как самостоятельно распознать образование тромба, когда обращаться к врачу и что категорически нельзя делать.

Тромб — это сгусток крови, который образуется внутри сосуда. Его основная цель — остановка кровотечения. Но когда тромб появляется в венах без внешнего повреждения — это уже патология. Он может частично или полностью перекрывать кровоток, вызвать воспаление, отеки, некроз тканей или отрываться и блокировать жизненно важные артерии.

Как отличить поверхностный тромбоз от глубокого.

Поверхностный тромбофлебит (обычно в варикозных венах):

  • Покраснение вдоль вены.

  • Отвердение и болезненность в области пораженной вены.

  • Местное повышение температуры кожи.

  • Боль усиливается при ходьбе или длительном стоянии.

Такие симптомы обычно видны невооруженным глазом и легко идентифицируются людьми, страдающими варикозным расширением вен.

Глубокий венозный тромбоз (ГВТ):

Этот тип значительно опаснее, ведь симптомы часто не так очевидны.

  • Отек одной конечности, особенно если он появился внезапно.

  • Глубокая боль в ноге, не связанная с травмой.

  • Тяжесть, распирание или «шерстяное» чувство в ноге.

  • Изменение цвета кожи — синюшность или бледность.

  • Температурная асимметрия — пораженная конечность может быть более холодной или горячей.

Кто в группе риска

  • Гормональная терапия или прием противозачаточных средств.

  • Беременность и послеродовой период.

  • Продолжительная недвижимость или постельный режим.

  • Частые перелеты или сидячий образ жизни.

  • Семейная история тромбозов или варикоза.

  • Онкологические заболевания или перенесенные операции.

Когда обращаться к врачу

Обратиться к сосудистому хирургу или флеболога нужно немедленно, если:

  • появился внезапный отек ноги;

  • боль в конечности не проходит; усиливается;

  • наблюдается синюшность или покраснение;

  • у вас есть подозрение на тромб и принимаете гормональные препараты.

Нельзя массировать, греть или пытаться расходить ногу. Это может привести к отрыву тромба.

Лечение и профилактика

При глубоком венозном тромбозе назначают:

  • антикоагулянты (разбавители крови);

  • компрессионную терапию (чулки 2–3 класса);

  • физическую активность — осторожно, под контролем врача.

Для профилактики:

  • держите вес под контролем;

  • пейте достаточно воды;

  • избегайте длительного сиденья;

  • совершайте легкие упражнения для ног во время длительных поездок или полетов;

  • носите компрессионный трикотаж, если есть варикоз.

Тромбоз — это не только «старческая» проблема. Многие люди сталкиваются с ним именно в период гормональных изменений — во время беременности, менопаузы или в результате приема контрацептивов. Не игнорируйте сигналы своего тела, даже если кажется, что это «мелочь». Именно внимательность к себе — лучшая профилактика.

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