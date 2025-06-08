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Можно ли самостоятельно распознать образование тромба: объясняет сосудистый хирург
Тромбы — не всегда следствие серьезных травм или хирургических вмешательств. Часто они формируются незаметно и это делает их особенно опасными. Если своевременно не обратить внимание на первые симптомы, тромб может привести к осложнениям, таким как тромбоэмболия легочной артерии, инсульт или даже внезапная смерть.
Сосудистый хирург-флеболог Владислава Горбовец, у которого более 30 лет медицинской практики, объяснил, как самостоятельно распознать образование тромба, когда обращаться к врачу и что категорически нельзя делать.
Тромб — это сгусток крови, который образуется внутри сосуда. Его основная цель — остановка кровотечения. Но когда тромб появляется в венах без внешнего повреждения — это уже патология. Он может частично или полностью перекрывать кровоток, вызвать воспаление, отеки, некроз тканей или отрываться и блокировать жизненно важные артерии.
Как отличить поверхностный тромбоз от глубокого.
Поверхностный тромбофлебит (обычно в варикозных венах):
Покраснение вдоль вены.
Отвердение и болезненность в области пораженной вены.
Местное повышение температуры кожи.
Боль усиливается при ходьбе или длительном стоянии.
Такие симптомы обычно видны невооруженным глазом и легко идентифицируются людьми, страдающими варикозным расширением вен.
Глубокий венозный тромбоз (ГВТ):
Этот тип значительно опаснее, ведь симптомы часто не так очевидны.
Отек одной конечности, особенно если он появился внезапно.
Глубокая боль в ноге, не связанная с травмой.
Тяжесть, распирание или «шерстяное» чувство в ноге.
Изменение цвета кожи — синюшность или бледность.
Температурная асимметрия — пораженная конечность может быть более холодной или горячей.
Кто в группе риска
Гормональная терапия или прием противозачаточных средств.
Беременность и послеродовой период.
Продолжительная недвижимость или постельный режим.
Частые перелеты или сидячий образ жизни.
Семейная история тромбозов или варикоза.
Онкологические заболевания или перенесенные операции.
Когда обращаться к врачу
Обратиться к сосудистому хирургу или флеболога нужно немедленно, если:
появился внезапный отек ноги;
боль в конечности не проходит; усиливается;
наблюдается синюшность или покраснение;
у вас есть подозрение на тромб и принимаете гормональные препараты.
Нельзя массировать, греть или пытаться расходить ногу. Это может привести к отрыву тромба.
Лечение и профилактика
При глубоком венозном тромбозе назначают:
антикоагулянты (разбавители крови);
компрессионную терапию (чулки 2–3 класса);
физическую активность — осторожно, под контролем врача.
Для профилактики:
держите вес под контролем;
пейте достаточно воды;
избегайте длительного сиденья;
совершайте легкие упражнения для ног во время длительных поездок или полетов;
носите компрессионный трикотаж, если есть варикоз.
Тромбоз — это не только «старческая» проблема. Многие люди сталкиваются с ним именно в период гормональных изменений — во время беременности, менопаузы или в результате приема контрацептивов. Не игнорируйте сигналы своего тела, даже если кажется, что это «мелочь». Именно внимательность к себе — лучшая профилактика.