Можно ли самостоятельно распознать образование тромба: объясняет сосудистый хирург / © Credits

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Сосудистый хирург-флеболог Владислава Горбовец, у которого более 30 лет медицинской практики, объяснил, как самостоятельно распознать образование тромба, когда обращаться к врачу и что категорически нельзя делать.

Тромб — это сгусток крови, который образуется внутри сосуда. Его основная цель — остановка кровотечения. Но когда тромб появляется в венах без внешнего повреждения — это уже патология. Он может частично или полностью перекрывать кровоток, вызвать воспаление, отеки, некроз тканей или отрываться и блокировать жизненно важные артерии.

Как отличить поверхностный тромбоз от глубокого.

Поверхностный тромбофлебит (обычно в варикозных венах):

Покраснение вдоль вены.

Отвердение и болезненность в области пораженной вены.

Местное повышение температуры кожи.

Боль усиливается при ходьбе или длительном стоянии.

Такие симптомы обычно видны невооруженным глазом и легко идентифицируются людьми, страдающими варикозным расширением вен.

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Глубокий венозный тромбоз (ГВТ):

Этот тип значительно опаснее, ведь симптомы часто не так очевидны.

Отек одной конечности, особенно если он появился внезапно.

Глубокая боль в ноге, не связанная с травмой.

Тяжесть, распирание или «шерстяное» чувство в ноге.

Изменение цвета кожи — синюшность или бледность.

Температурная асимметрия — пораженная конечность может быть более холодной или горячей.

Кто в группе риска

Гормональная терапия или прием противозачаточных средств.

Беременность и послеродовой период.

Продолжительная недвижимость или постельный режим.

Частые перелеты или сидячий образ жизни.

Семейная история тромбозов или варикоза.

Онкологические заболевания или перенесенные операции.

Когда обращаться к врачу

Обратиться к сосудистому хирургу или флеболога нужно немедленно, если:

появился внезапный отек ноги;

боль в конечности не проходит; усиливается;

наблюдается синюшность или покраснение;

у вас есть подозрение на тромб и принимаете гормональные препараты.

Нельзя массировать, греть или пытаться расходить ногу. Это может привести к отрыву тромба.

Лечение и профилактика

При глубоком венозном тромбозе назначают:

антикоагулянты (разбавители крови);

компрессионную терапию (чулки 2–3 класса);

физическую активность — осторожно, под контролем врача.

Для профилактики:

держите вес под контролем;

пейте достаточно воды;

избегайте длительного сиденья;

совершайте легкие упражнения для ног во время длительных поездок или полетов;

носите компрессионный трикотаж, если есть варикоз.

Тромбоз — это не только «старческая» проблема. Многие люди сталкиваются с ним именно в период гормональных изменений — во время беременности, менопаузы или в результате приема контрацептивов. Не игнорируйте сигналы своего тела, даже если кажется, что это «мелочь». Именно внимательность к себе — лучшая профилактика.

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