Стоит ли удалить молочные железы только из-за страха возможных раковых образований

Можно ли удалить молочные железы только из-за страха возможных раковых образований / © Associated Press

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Ее случай заставил многих женщин задуматься: стоит ли идти на такие радикальные меры, если есть опасения, но нет диагноза. Как действовать в такой ситуации и можно ли без врача и медицинских тестов сама себе решить этот вопрос, специально для страницы helsi_uа, рассказала маммолог и онкохирург Оксана Гаращенко.

Что такое профилактическая мастэктомия

Это хирургическая операция, во время которой удаляется железистая ткань молочной железы, что значительно снижает риск развития рака. В большинстве случаев процедура предполагает дальнейшую реконструкцию груди с помощью имплантов или собственных тканей пациентки.

Кому может понадобиться эта операция

Мастэктомия при отсутствии онкологического заболевания обычно рассматривается для женщин, которые:

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имеют мутации в генах BRCA1 или BRCA2, значительно повышающих риск рака груди;

имеют семейную историю рака молочной железы (у матери, бабушки или сестер);

перенесли лучевую терапию в области грудной клетки в молодом возрасте;

страдают некоторыми предраковыми изменениями в молочных железах.

Можно ли сделать операцию только из-за страха

Врач отмечает, что необоснованное решение об удалении молочных желез не является правильным. Без наличия реальных медицинских показаний и консультации со специалистом не следует торопиться с таким радикальным шагом. Если женщина боится заболеть, следует сначала пройти обследование:

генетическое тестирование на мутации BRCA1/BRCA2;

маммографию или УЗИ молочных желез;

консультацию онколога-маммолога.

Есть ли другие способы снизить риск

Если нет подтвержденных мутаций, существуют менее радикальные способы снижения риска:

Регулярные профилактические осмотры (ежегодная маммография, УЗИ);

здоровый образ жизни (правильное питание, физическая активность, отказ от алкоголя и курения);

Гормональная терапия по рекомендации врача.

Профилактическая мастэктомия — не способ «успокоиться», а серьезное медицинское решение. Она рекомендована только женщинам с высокими генетическими рисками или другими значимыми факторами. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, лучше обратиться к врачу, пройти все необходимые обследования и выбрать оптимальный вариант профилактики без поспешных радикальных решений.