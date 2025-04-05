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Стоит ли удалить молочные железы только из-за страха возможных раковых образований
Профилактическая мастэктомия стала широко обсуждаемой темой после того, как голливудская актриса Анджелина Джоли решилась на эту операцию, узнав свой высокий генетический риск развития рака молочной железы.
Ее случай заставил многих женщин задуматься: стоит ли идти на такие радикальные меры, если есть опасения, но нет диагноза. Как действовать в такой ситуации и можно ли без врача и медицинских тестов сама себе решить этот вопрос, специально для страницы helsi_uа, рассказала маммолог и онкохирург Оксана Гаращенко.
Что такое профилактическая мастэктомия
Это хирургическая операция, во время которой удаляется железистая ткань молочной железы, что значительно снижает риск развития рака. В большинстве случаев процедура предполагает дальнейшую реконструкцию груди с помощью имплантов или собственных тканей пациентки.
Кому может понадобиться эта операция
Мастэктомия при отсутствии онкологического заболевания обычно рассматривается для женщин, которые:
имеют мутации в генах BRCA1 или BRCA2, значительно повышающих риск рака груди;
имеют семейную историю рака молочной железы (у матери, бабушки или сестер);
перенесли лучевую терапию в области грудной клетки в молодом возрасте;
страдают некоторыми предраковыми изменениями в молочных железах.
Можно ли сделать операцию только из-за страха
Врач отмечает, что необоснованное решение об удалении молочных желез не является правильным. Без наличия реальных медицинских показаний и консультации со специалистом не следует торопиться с таким радикальным шагом. Если женщина боится заболеть, следует сначала пройти обследование:
генетическое тестирование на мутации BRCA1/BRCA2;
маммографию или УЗИ молочных желез;
консультацию онколога-маммолога.
Есть ли другие способы снизить риск
Если нет подтвержденных мутаций, существуют менее радикальные способы снижения риска:
Регулярные профилактические осмотры (ежегодная маммография, УЗИ);
здоровый образ жизни (правильное питание, физическая активность, отказ от алкоголя и курения);
Гормональная терапия по рекомендации врача.
Профилактическая мастэктомия — не способ «успокоиться», а серьезное медицинское решение. Она рекомендована только женщинам с высокими генетическими рисками или другими значимыми факторами. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, лучше обратиться к врачу, пройти все необходимые обследования и выбрать оптимальный вариант профилактики без поспешных радикальных решений.