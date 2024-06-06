Можно ли умереть от панической атаки: рассказывает психотерапевт Олег Чабан

Паническая атака – явление, с которым в последнее время сталкивается все больше людей.

Что такое паническая атака, насколько она может быть опасна и как ее остановить, рассказывает украинский ученый в области психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Олег Чабан в программе "Говорит Суханов".

Паническая атака – это вершина тревожного расстройства. Паническая атака не может произойти на ровном месте у неуязвимого и спокойного человека, на которого не влияют какие-либо внешние события.

Чем отличается паническая атака от сильного переживания

Паническая атака отличается от очень сильного тревожного переживания пиковыми вегетативными проявлениями: резко пересыхает во рту, сбивается дыхание, начинается короткое "собачье дыхание", резко растет сердцебиение, появляется ощущение, что мир вокруг тебя меняется, душа покидает тело и нам кажется, что мы сейчас умрем.

К чему может привести паническая атака

Мы должны знать, что никогда паническая атака не заканчивается инвалидностью или смертью. На фоне панической атаки не может произойти сердечный приступ. Паническая атака происходит не из-за болезни тела, а из-за того, что мозг дает неверные сигналы и запускает эту устрашающую реакцию.

Что может стать триггером панической атаки

Конечно, самым большим триггером является отрицательная поступающая снаружи информация. К тому же очень важно, с чего вы начинаете свой день. Если вы начинаете его с негатива, то в течение дня вы будете искать также плохие новости и делать это будете интуитивно. Таким образом, вы активируете отрицательный сценарий на весь день.

Как предотвратить паническую атаку

Для профилактики панических атак очень важно соблюдать режим питания. Если в организме будет недостаток веществ, которыми питается нервная клетка, а это кетоновые тела и глюкоза, мозг может организовать вам паническую атаку.

Также очень важно начинать свое утро с положительной информации.

Читайте также: