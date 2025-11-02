Можно ли умереть от панической атаки: развенчиваем мифы / © Credits

Несмотря на все эти ужасающие ощущения, паническая атака не может непосредственно убить человека. Об этом рассказывает издание Medical News Today. Поэтому давайте разберемся, что происходит с телом во время атаки, как это влияет на здоровье и что делать, чтобы облегчить симптомы.

Что происходит во время панической атаки

Когда начинается паническая атака, организм реагирует так, будто находится в опасной ситуации. Активируется механизм «борись или беги», сердце бьется быстрее, дыхание ускоряется, кровь приливает к мышцам. Это естественная реакция на стресс.

Некоторые люди дышат настолько быстро, что начинают гипервентилировать и из-за снижения уровня углекислого газа в крови могут почувствовать головокружение или даже потерю сознания. Хотя эти симптомы неприятны, они не являются смертельными.

Панические атаки и сердечно-сосудистое здоровье

У людей с коронарной болезнью сердца (CHD) повторяющиеся панические атаки могут временно ухудшать кровоснабжение сердечной мышцы. Однако научные исследования показывают, что сама по себе паническая атака не вызывает сердечный приступ.

Длительная тревога и стресс могут увеличивать риск повышенного давления, сердечно-сосудистых проблем и воспалительных процессов в организме. Кроме того, люди часто пытаются справиться с тревогой через переедание, алкоголь, курение или избегание физической активности, что также может негативно влиять на сердце.

Как справиться с панической атакой

Примите чувство страха, не пытайтесь от него убежать, просто наблюдайте за симптомами и помните, что они временные.

Оставайтесь в моменте, сфокусируйтесь на окружающем, например, посчитайте 5 объектов, которые видите, 4 запаха и 3 звука.

Дышите медленно, глубокое дыхание помогает нормализовать уровень углекислого газа и уменьшить головокружение.

Продолжайте двигаться или заниматься привычным делом, если это безопасно. Терапия экспозицией учит, что ничего страшного не происходит.

Когда стоит обращаться к врачу

Панические атаки становятся более частыми или интенсивными

Симптомы не исчезают после нескольких недель терапии

Есть признаки проблем с сердцем, например, боль в груди, одышка, нерегулярное сердцебиение или отеки

В случае подозрения на сердечный приступ — интенсивная боль в груди, которая отдает в челюсть или плечи, сильное удушье и головокружение, следует немедленно вызвать скорую.

Лечение панических атак

Панические атаки лечатся и могут быть контролируемыми:

Когнитивно-поведенческая терапия (включая экспозиционную терапию)

Лекарства: противотревожные препараты и антидепрессанты

Изменения образа жизни: физическая активность, медитация, осознанное дыхание

Цель лечения — не избавиться от страха, а научиться жить полноценной жизнью и не позволять панике управлять ею.

Панические атаки могут казаться смертельными, но они не убивают. Важно понять свое состояние, научиться контролировать симптомы и при необходимости обратиться за помощью к специалисту. Чем меньше страха вызывает паника, тем реже она повторяется и тем увереннее вы сможете жить своей жизнью.