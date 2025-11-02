- Дата публикации
Можно ли умереть от панической атаки: развенчиваем мифы
Паническая атака — это состояние, когда тревога и страх становятся настолько сильными, что кажется, будто сердце вот-вот остановится, а дыхание оборвется. Вы чувствуете учащенное сердцебиение, дрожь, удушье или даже думаете, что умрете.
Несмотря на все эти ужасающие ощущения, паническая атака не может непосредственно убить человека. Об этом рассказывает издание Medical News Today. Поэтому давайте разберемся, что происходит с телом во время атаки, как это влияет на здоровье и что делать, чтобы облегчить симптомы.
Что происходит во время панической атаки
Когда начинается паническая атака, организм реагирует так, будто находится в опасной ситуации. Активируется механизм «борись или беги», сердце бьется быстрее, дыхание ускоряется, кровь приливает к мышцам. Это естественная реакция на стресс.
Некоторые люди дышат настолько быстро, что начинают гипервентилировать и из-за снижения уровня углекислого газа в крови могут почувствовать головокружение или даже потерю сознания. Хотя эти симптомы неприятны, они не являются смертельными.
Панические атаки и сердечно-сосудистое здоровье
У людей с коронарной болезнью сердца (CHD) повторяющиеся панические атаки могут временно ухудшать кровоснабжение сердечной мышцы. Однако научные исследования показывают, что сама по себе паническая атака не вызывает сердечный приступ.
Длительная тревога и стресс могут увеличивать риск повышенного давления, сердечно-сосудистых проблем и воспалительных процессов в организме. Кроме того, люди часто пытаются справиться с тревогой через переедание, алкоголь, курение или избегание физической активности, что также может негативно влиять на сердце.
Как справиться с панической атакой
Примите чувство страха, не пытайтесь от него убежать, просто наблюдайте за симптомами и помните, что они временные.
Оставайтесь в моменте, сфокусируйтесь на окружающем, например, посчитайте 5 объектов, которые видите, 4 запаха и 3 звука.
Дышите медленно, глубокое дыхание помогает нормализовать уровень углекислого газа и уменьшить головокружение.
Продолжайте двигаться или заниматься привычным делом, если это безопасно. Терапия экспозицией учит, что ничего страшного не происходит.
Когда стоит обращаться к врачу
Панические атаки становятся более частыми или интенсивными
Симптомы не исчезают после нескольких недель терапии
Есть признаки проблем с сердцем, например, боль в груди, одышка, нерегулярное сердцебиение или отеки
В случае подозрения на сердечный приступ — интенсивная боль в груди, которая отдает в челюсть или плечи, сильное удушье и головокружение, следует немедленно вызвать скорую.
Лечение панических атак
Панические атаки лечатся и могут быть контролируемыми:
Когнитивно-поведенческая терапия (включая экспозиционную терапию)
Лекарства: противотревожные препараты и антидепрессанты
Изменения образа жизни: физическая активность, медитация, осознанное дыхание
Цель лечения — не избавиться от страха, а научиться жить полноценной жизнью и не позволять панике управлять ею.
Панические атаки могут казаться смертельными, но они не убивают. Важно понять свое состояние, научиться контролировать симптомы и при необходимости обратиться за помощью к специалисту. Чем меньше страха вызывает паника, тем реже она повторяется и тем увереннее вы сможете жить своей жизнью.