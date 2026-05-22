Когда горе становится физическим: можно ли умереть от разбитого сердца,

Можно ли умереть от разбитого сердца

Горе давно перестали воспринимать исключительно как эмоциональное состояние. Сегодня психологи, неврологи и кардиологи все больше говорят о том, что сильный стресс буквально меняет работу организма. Синдром разбитого сердца — реальный диагноз, который возникает после сильного эмоционального потрясения, потери или шока. И это еще одно напоминание о том, что переживания живут не только в голове, они проходят через все тело.

Американский писатель, спикер и эксперт по теме потери и скорби Дэвид Кесслер объясняет, что когда человек переживает потерю, боль не остается только на уровне эмоций. Она проходит через нервную систему, сердце, дыхание, мышцы и весь организм.

Именно поэтому после тяжелых событий мы можем физически чувствовать истощение, боль в груди, усталость, проблемы со сном или даже симптомы, похожие на сердечный приступ.

Синдром разбитого сердца

В медицине это состояние называется синдромом такоцубо или кардиомиопатия такоцубо. Его впервые описали в Японии в 1990 году, а уже в начале 2000-х оно стало широко известным в мире. Название «такоцубо» происходит от японской ловушки для осьминогов, именно такую форму приобретает сердечная мышца во время этого состояния.

Синдром возникает после мощного эмоционального или физического стресса, например, смерти близкого человека, развода, сильного испуга, травматической новости или больших жизненных потрясений.

Симптомы часто очень похожи на сердечный приступ, такие как, боль в груди, ускоренное сердцебиение, удушье, слабость или давление в грудной клетке. Именно поэтому любая боль в груди требует немедленного медицинского осмотра.

Влияние горя на тело

По словам Кесслера, общество до сих пор недооценивает физическое измерение скорби. Мы привыкли думать о потере как об «эмоции», хотя на самом деле организм реагирует на нее как на сильный стрессовый удар.

Во время горя тело выбрасывает огромное количество гормонов стресса, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, нервную систему, дыхание, сон и иммунитет. Именно поэтому люди после тяжелых потерь часто буквально «не узнают» себя физически.

И хотя большинство случаев синдрома такоцубо проходят без серьезных последствий, существует мнение, что многие люди даже не догадываются, что пережили его. Состояние может оставаться недиагностированным и постепенно исчезать самостоятельно.

Почему супруги иногда уходят из жизни почти одновременно

Почти каждый слышал истории о пожилых парах, где после смерти одного партнера другой умирает вскоре после. Часто это воспринимают как романтическое совпадение или красивую легенду о большой любви.

Но специалист считает, что иногда здесь может быть вполне физиологическое объяснение. Сильный стресс после потери способен запускать серьезные изменения в работе сердца и организма в целом, особенно у людей старшего возраста или тех, кто уже имеет проблемы со здоровьем.

И это еще раз доказывает, что человеческая связь имеет значительно большее влияние на наше тело, чем мы привыкли думать.

Фраза «разбитое сердце» оказывается значительно ближе к реальности, чем мы думали. Горе — не только слезы или грусть, а состояние, которое проживает все тело: сердце, нервная система, дыхание, мышцы, даже иммунитет. И, возможно, главный вывод здесь — в важности человеческой близости. Потому что после потери человеку нужно не только время, ему нужны люди, поддержка и ощущение, что он не несет эту боль в одиночку.

