Можно ли вернуть цвет седым волосам: мнение экспертов

Можно ли вернуть цвет седым волосам / © Credits

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Издание HELLO! выяснило, что об этом говорит наука и как ухаживать за волосами, чтобы поддерживать их здоровье. Первые седые волосы часто появляются неожиданно и заставляют задуматься, можно ли вернуть прежний цвет без окрашивания. За оттенок волос отвечает меланин, который вырабатывают клетки-меланоциты в волосяных фолликулах. С возрастом активность этих клеток постепенно снижается, пигмента становится меньше, а волосы отрастают седыми или белыми.

Дерматолог Аамна Адель объясняет, что поседение происходит постепенно, волос за волосом. Именно поэтому изменения цвета могут растягиваться на годы.

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Можно ли остановить появление седины

Если речь идет о седине, научных доказательств восстановления цвета пока нет. Когда клетки, вырабатывающие пигмент, теряют активность, надежного способа возобновить их работу на данный момент не существует.

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Уход за кожей головы и средства с антиоксидантами теоретически могут поддерживать благоприятную среду для волосяных фолликулов. Однако это не означает, что сыворотки или шампуни способны вернуть пигмент уже поседевшим волосам. Убедительных долгосрочных доказательств эффективности таких средств нет.

В то же время существуют интересные исключения: если поседение связано с определенными факторами, которые можно устранить, например, с сильным стрессом или дефицитом питательных веществ, в некоторых случаях эти изменения могут быть частично обратимыми.

Как стресс влияет на цвет волос

В отдельных случаях волосы теряют пигмент в периоды повышенного стресса, а после его ослабления цвет частично восстанавливался. Была выявлена связь между поседением, белками, связанными с работой митохондрий, и выработкой клеточной энергии.

Это свидетельствует о том, что поседение не всегда является необратимым процессом. Однако это не означает, что снижение уровня стресса гарантированно вернет цвет волосам, поседевшим с возрастом. Проверенного метода лечения, способного восстановить пигмент, пока нет.

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Как сохранить здоровье волос

Первый шаг — бережный уход за кожей головы. Мягкое очищение и средства, направленные на поддержание её защитного барьера, помогают создать благоприятные условия для роста волос. В то же время не стоит ожидать, что даже дорогая сыворотка обязательно остановит появление седины.

Второй важный аспект — полноценное питание. Железо, медь, цинк и витамин D необходимы для нормального функционирования организма и здоровья волос. В рацион можно включить чечевицу как источник железа, лосось — витамина D, а семена подсолнечника — цинка. Если седина появилась необычно рано, стоит обсудить с врачом возможные дефициты и, при необходимости, проверить соответствующие показатели. Самостоятельно принимать добавки без подтвержденного дефицита не следует.

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