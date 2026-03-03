Можно ли взрослым ставить брекеты и, стоит ли это делать / © Credits

Когда мы представляем брекеты, перед глазами — подросток с металлическими дугами на зубах. Однако современная стоматология давно разрушила этот стереотип, об этом рассказало издание Cleveland Clinic. Взрослые так же могут быть кандидатами на ортодонтическое лечение. Более того, это очень распространенная практика.

И даже если у вас уже были брекеты в юности, зубы со временем могут смещаться, ведь они двигаются на протяжении всей жизни.

Когда взрослым стоит задуматься о брекетах

Причины могут быть как функциональные, так и эстетические. Ведь положение зубов влияет не только на внешность, но и на речь, жевание и общее состояние ротовой полости. Вот самые распространенные проблемы, которые можно исправить во взрослом возрасте:

Чрезмерный прикус. Верхние зубы слишком перекрывают нижние.

Мезиальный прикус. Нижняя челюсть выдвинута вперед относительно верхней.

Перекрестный прикус. Верхние зубы расположены позади нижних.

Открытый прикус. Передние зубы не смыкаются при закрытом рте.

Скученность зубов. Недостаточно места и зубы накладываются друг на друга.

Промежутки между зубами. Слишком большое расстояние между ними.

Неровное расположение. Зубы искривлены или «разъехались».

Иногда вопрос не только в красоте улыбки. Правильный прикус — это о здоровье десен, равномерной нагрузке на зубы и профилактике стирания эмали.

Возрастные ограничения

Если коротко, то таких нет. Если десны здоровы и нет активных стоматологических проблем, возраст сам по себе не является противопоказанием. Однако существуют ситуации, когда сначала нужно стабилизировать состояние ротовой полости:

активный кариес

заболевания десен

наличие имплантов

Если эти проблемы пролечены и находятся в стабильном состоянии, ортодонтическое лечение возможно.

Брекеты для взрослых

Современные варианты значительно эстетичнее, чем были в 2000-х.

Классические брекеты. Металлические или керамические брекеты с дугами. Есть также лингвальные — они крепятся с внутренней стороны зубов, поэтому почти незаметны.

Прозрачные элайнеры — съемные прозрачные капы, которые можно вынимать во время еды или чистки зубов. Популярный вариант среди взрослых, которые не хотят «металлической» улыбки.

Независимо от типа, принцип один, брекеты или элайнеры создают мягкое, постоянное давление и постепенно перемещают зубы в правильное положение.

Что стоит учесть взрослым

Дискомфорт. Перемещение зубов ощущается. Может быть давление и умеренная боль, особенно после коррекций.

Более сложная гигиена. Брекеты создают больше мест для накопления пищи. Нужно уделять больше времени чистке и пользоваться флоссом или ирригатором.

Ограничения в еде. Твердые, липкие продукты — под запретом. Еду придется нарезать мельче и выбирать более мягкие варианты.

Длительность лечения. У взрослых зубы двигаются медленнее, чем у подростков. Срок лечения может быть дольше, все индивидуально.

В среднем ортодонтическое лечение стоит от нескольких тысяч (зависит от типа брекетов и сложности случая). Часть расходов иногда покрывает страхование, если вы его имеете.

Виниры

Виниры — это керамические накладки, которые меняют вид зубов, но не их положение. Они могут быть хорошим решением, если нужно закрыть промежутки или визуально расширить узкие зубы. Однако важно понимать, что виниры маскируют проблему, а брекеты ее исправляют.

Оптимальный вариант всегда определяется индивидуально вместе с врачом.

Взрослые брекеты — это не диковинка, а часть современной культуры заботы о себе. Если вы давно думали о выравнивании зубов, возможно, именно сейчас тот момент. Ведь улыбка — это не только эстетика, а уверенность и здоровье.