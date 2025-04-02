Можно только питанием вылечить дефицит ферритина и железа: рассказывает врач Катерина Толстикова

Можно ли только питанием вылечить дефицит ферритина и железа / © Credits

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Часто люди надеются, что правильный рацион сможет полностью решить эту проблему, однако врач Катерина Толстикова подчеркнула, что питание — важный, но не единственный фактор в лечении железодефицитной анемии.

Железо – ключевой микроэлемент, участвующий в выработке гемоглобина, транспортирующего кислород по всему организму. Дефицит этого элемента приводит к усталости, головокружениям, ухудшению состояния волос и ногтей, а в тяжелых случаях – к серьезным проблемам со здоровьем.

Ферритин – это белок, выполняющий роль хранилища железа в организме. Если уровень ферритина низкий, организм имеет ограниченные резервы железа, что может вызывать симптомы анемии даже при нормальном уровне гемоглобина.

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Можно ли поднять уровень железа только питанием

Хотя сбалансированное питание играет немаловажную роль в поддержании уровня железа, в случае выраженного дефицита его часто недостаточно, так как:

Ограниченная усвояемость железа. Организм усваивает только часть железа, поступающего с едой. Гемовое железо (из мяса, рыбы) усваивается лучше, тогда как негемовое (из растительных продуктов) – хуже.

Воздействие других веществ. Кофе, чай, молочные продукты и отруби содержат компоненты, которые могут снижать усвоение железа. Напротив, витамин C существенно улучшает этот процесс.

Причины дефицита. Дефицит железа может быть вызван не только недостаточным потреблением, но и другими факторами: хроническими болезнями, гормональными сбоями, повышенными нагрузками, миомами матки, нарушением всасывания в кишечнике.

Когда необходима дополнительная поддержка

При значительном дефиците ферритина и железа эндокринология рекомендует медикаментозную коррекцию – прием железосодержащих препаратов в правильных дозах и формах. Самолечение в этом случае не эффективно и может быть даже опасным, поскольку чрезмерное употребление железа может вызвать проблемы с печенью и желудочно-кишечным трактом.

Питание

Хотя диета не всегда может полностью компенсировать дефицит, она играет немаловажную роль в профилактике и поддержании нормального уровня железа. Добавляют к рациону продукты, богатые железом:

красное мясо (говядина, печень),

морепродукты,

яйца,

бобовые (нут, чечевица, фасоль),

орехи и семена,

шпинат, свекла.

Только с помощью питания вылечить дефицит железа и ферритина чаще всего невозможно, особенно если он значителен. Однако сбалансированный рацион в сочетании с правильным лечением и коррекцией образа жизни поможет поддерживать здоровый уровень железа и предотвратить его дефицит в будущем. Главное – вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением.