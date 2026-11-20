Мужская борода грязнее собачьей шерсти / © Credits

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Мы привыкли считать, что домашние животные, особенно собаки, могут быть источником бактерий и требуют тщательной гигиены. Однако иногда стоит внимательнее присмотреться и к собственным привычкам. Ведь даже ухоженная мужская борода может стать настоящим прибежищем для различных микроорганизмов, об этом говорится в материале издания Live Science.

Что показало исследование

В 2019 году в журнале European Radiology опубликовали результаты небольшого исследования, в ходе которого учёные сравнили бактериальное загрязнение у 18 мужчин с бородами в возрасте от 18 до 76 лет и 30 собак разных пород.

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Исследователи взяли образцы кожи, слюны и шерсти животных, а также проверили бороды и слюну мужчин. Цель эксперимента была вполне практической, выяснить, безопасно ли использовать одни и те же аппараты МРТ для обследования людей и собак.

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Результаты удивили даже самих учёных. У всех 18 мужчин был выявлен высокий уровень микробного загрязнения кожи и слюны. Среди собак аналогичные показатели были зафиксированы у 23 из 30 животных.

Еще более интересно то, что потенциально опасные для человека бактерии обнаружили у 7 мужчин и лишь у 4 собак. Среди выявленных микроорганизмов были Enterococcus faecalis, который может вызывать, в частности, инфекции мочевыводящих путей, и Staphylococcus aureus — бактерия, способная вызывать серьезные инфекции при определенных условиях.

Опасная борода

Густая растительность на лице создает среду, в которой могут скапливаться кожный жир, отмершие клетки, остатки пищи и различные микроорганизмы. Если не уделять достаточно внимания уходу, борода может стать местом скопления бактерий.

Впрочем, учёные не призывают мужчин немедленно хвататься за бритву. Они отмечают, что исследование было небольшим, поэтому его результаты нельзя распространять на всех мужчин с бородами.

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Главный вывод исследования вовсе не в том, что собаки чище людей или что бороду нужно немедленно сбрить. Скорее оно напоминает о важности гигиены, независимо от того, идет ли речь об уходе за лицом, домашним питомцем или медицинским оборудованием.

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