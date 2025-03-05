Мужское интимное здоровье: врач-уролог развенчал популярные мифы

Мужское здоровье — тема, окутанная многочисленными мифами и ложными представлениями. Действительно ли уролога стоит посещать только при наличии жалоб, действительно ли потенция снижается ежегодно после 40 лет и еще на многие вопросы попробуем ответить.

Специально для LIGA Life уролог Александр Наумчук рассказал о самых распространенных мифах и дал квалифицированные ответы на важные вопросы.

Миф 1: К урологу нужно обращаться только при наличии жалоб

На самом деле профилактические осмотры у уролога необходимы. Даже если мужчину ничего не беспокоит, посещать врача стоит раз в год. В случае подозрений на урологические проблемы обследования следует проходить каждые полгода. Это поможет вовремя выявить возможные заболевания и избежать осложнений.

Миф 2: Эректильная дисфункция встречается только у мужчин после 50 лет.

Это не так. Нарушения потенции могут возникать и в 30, а также в 20 лет. Причинами могут являться гормональные нарушения, стресс, неправильный образ жизни и хронические заболевания.

Миф 3: Подогрев сиденья в авто вредит мужскому здоровью

Длительное использование подогрева сиденья действительно может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию мужчины. Постоянный перегрев яичек может приводить к нарушению качества спермы.

Миф 4: Тесное белье и узкие брюки вредят фертильности

Это правда. Тесная одежда создает повышенную температуру в области яичек, что может негативно влиять на сперматогенез. Длительное ношение обтяшивающей одежды действительно может повлиять на качество спермы.

Миф 5: Обсмотр у уролога – болезненная процедура

Это заблуждение. Современные методы диагностики позволяют провести обследование без дискомфорта. Многие мужчины избегают посещения врача именно из-за этого страха, однако подход специалиста и применение современных технологий делают процесс максимально комфортным.

Миф 6: Мужчины чаще хотят секса, чем женщины

Исследования показывают, что уровень сексуального желания индивидуален и зависит от физиологических и психологических факторов, а не от пола.

Миф 7: Прерванный половой акт – безопасный метод контрацепции

На самом деле этот метод не только малоэффективен, но может вызвать проблемы с эрекцией и оргазмом в будущем. Кроме того, определенное количество сперматозоидов может попасть во влагалище еще до эякуляции.

Миф 8: У мужчин нет женских гормонов

Это неправда. В мужском организме также есть эстрогены, просто в гораздо меньших количествах, чем у женщин. Они играют важную роль в работе организма, влияют на костную ткань, сосуды и эмоциональное состояние.

Миф 9: Рак простаты передается по наследству

Есть определенная генетическая предрасположенность к раку предстательной железы. Если у отца или деда было диагностировано это заболевание, следует внимательнее следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследование.

Миф 10: Отсутствие утренней эрекции – это всегда проблема

Не всегда. Если такая ситуация повторяется редко, это не повод для беспокойства. Однако, если отсутствие эрекции стало систематическим, следует обратиться к урологу.

Миф 11: Низкий уровень тестостерона можно повысить только медикаментозно.

Не всегда. Если уровень тестостерона находится в пределах нижней нормы, то его можно повысить с помощью физических нагрузок, правильного питания и здорового образа жизни. Однако если уровень гормона критически низкий, без медикаментозного лечения не обойтись.

Миф 12: После 40 лет потенция ежегодно снижается на 2%

Это примерный показатель, зависящий от образа жизни мужчины. Регулярная физическая активность, здоровое питание и отсутствие вредных привычек могут помочь сохранить потенцию на высоком уровне даже после 50-ти.

Миф 13: Половой член можно сломать

Да, это возможно. Хотя в нем нет костей, резкое и неконтролируемое движение во время полового акта может повлечь за собой разрыв белковой оболочки кавернозных тел, а это требует срочного медицинского вмешательства.

Миф 14: Частая мастурбация ухудшает качество спермы

На сегодняшний день нет однозначных доказательств, что мастурбация вредит мужской фертильности. Однако, если мужчина планирует сдавать спермограмму, то перед этим следует воздержаться от эякуляции в течение 3-5 дней, чтобы получить максимально точные результаты.

Миф 15: Мужское бесплодие – это редкость.

Сегодня это совсем не редкость. По статистике, мужской фактор является причиной бесплодия в 40-50% случаев.

Миф 16: Чем чаще секс, тем здоровее мужчина

Регулярная половая жизнь действительно оказывает положительное влияние на здоровье, однако важен баланс. Чрезмерная активность без достаточного восстановления может наоборот привести к физическому и эмоциональному истощению.

Миф 17: Импотенция – это навсегда

Если не заниматься лечением, эректильная дисфункция может прогрессировать. Но благодаря современным методам медицины ее можно скорректировать или полностью вылечить.

Миф 18: Курение повышает риск импотенции.

Да, это правда. Никотин и токсичные вещества, содержащиеся в сигаретах, ухудшают кровообращение, что может приводить к эректильной дисфункции.

В здоровье важно не полагаться на мифы, а доверять научным фактам и квалифицированным врачам. Регулярные профилактические осмотры и сознательный подход к собственному телу помогут мужчинам сохранить здоровье на долгие годы.

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