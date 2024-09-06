На что способен SPF и когда он точно не сработает

Вы, вероятно, задумывались когда-нибудь над тем, как правильно защитить кожу от солнца. Однако информация, которую можно найти, часто содержит много непонятных терминов, а обещания брендов кажутся соблазнительными.

Ученый Александр Коляда рассказал своим подписчикам, стоит ли бояться использовать SPF защиту и приносит ли она какую-то пользу коже. Кроме того, существует два совершенно противоположных мнения относительно неё: кто-то считает, что без её использования может возникнуть рак кожи, другие же говорят о том, что возникнуть он может именно с использованием SPF. Кого слушать, кому верить – непонятно.

На самом деле солнцезащитные средства – это о балансе и разумном подходе, говорит Александр.

5 главных фактов, которые вы должны знать о SPF:

Сравнение брендов

По словам автора, вместе с коллегами они провели исследования и обнаружили, что, к сожалению, почти у всех брендов цифра защиты, указанная на тюбике, не соответствует действительности. Это касается как дорогих, так и недорогих брендов. Заявленная цифра оказалась несколько завышена. Это не означает, что SPF не будет работать, но вы должны понимать, что защита будет не такой, как вы ожидали.

Разница в физических и химических фильтрах солнцезащитных средств

Физические солнцезащитные средства работают путем отражения и рассеивания ультрафиолетовых лучей от поверхности кожи. Основные ингредиенты таких средств – цинковый оксид и титановый диоксид. Обычно они вызывают не такое раздражение и подходят чувствительной коже. Однако могут оставлять белый оттенок.

Химические солнцезащитные средства поглощают ультрафиолетовые лучи. Основные ингредиенты – это оксибензон, авобензон, октокрилен и т.д. Они обладают легкой текстурой, не оставляют белого оттенка, но могут вызывать раздражение или аллергические реакции.

Что такое SPF

SPF (Sun Protection Factor) – это показатель эффективности солнцезащитного средства, указывающий, насколько долго продукт может защищать кожу от ультрафиолетового излучения. Например, SPF 30 означает, что кожа, покрытая этим средством, будет защищена от ультрафиолетового излучения (UV) в 30 раз дольше, чем без защиты.

Типы ультрафиолетового излучения и воздействия на кожу

UV-A (длина волны 320–400 нм): Глубоко проникает в кожу, способствует старению и образованию морщин.

UV-B (длина волны 290–320 нм): Проникает поверхностно, вызывает солнечные ожоги и может способствовать раку кожи.

UV-C (длина волны 100–290 нм): Наиболее вредно, но поглощается озоновым слоем и не достигает земной поверхности.

Когда SPF не работает

Солнцезащитное средство может терять эффективность при продолжительном контакте с солнечным светом.

Вода и пот могут смывать средство, даже если оно водостойкое.

Если крем наносится очень тонким слоем, его эффективность снижается.

Устаревшие продукты могут утратить свою защитную способность.

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