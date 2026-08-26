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На Землю надвигается мощная магнитная буря: прогноз солнечной активности 26-28 августа
Из-за вспышек на Солнце ближайшие дни могут оказаться беспокойными для геомагнитного поля Земли. Землю покроет магнитная буря.
За последние сутки на Солнце зафиксировали сразу четыре вспышки среднего класса M. В ближайшее время Землю накроет магнитная буря.
Об этом сообщает британская геологическая служба.
По данным геослужбы, Землю уже накрывает поток быстрого солнечного ветра, выходящего из корональной дыры. Именно он приведет к усилению геомагнитной активности.
Поэтому в ближайшие дни могут оказаться беспокойными для геомагнитного поля Земли: после относительно спокойного 26 августа активность, по прогнозу, будет расти 27–28 августа.
Какой будет магнитная буря 26-28 августа
В среду, 26 августа, геомагнитная обстановка, вероятнее всего, будет оставаться относительно спокойной. В то же время, возможны отдельные периоды повышенной активности. Сильную магнитную бурю в этот день пока не прогнозируют.
В четверг, 27 августа ситуация может измениться. Ожидается усиление геомагнитной активности из-за потока быстрого солнечного ветра из корональной дыры. По прогнозу Землю может накрыть магнитная буря.
В пятницу, 28 августа, геомагнитные возмущения, вероятно, усилятся. Не исключены периоды повышенной активности, которые могут достигать уровня слабой магнитной бури G1.
Напомним, ранее мы рассказывали, чего ожидать от солнечной активности 24-26 августа.