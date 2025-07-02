Набор веса во время постоянных тревог: как обстрелы, стресс и усталость влияют на наше тело / © Credits

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О самых распространенных причинах набора веса среди украинцев во времена военного положения рассказала врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.

Фактор №1: кортизол — гормон стресса, который «ломает» обмен веществ

Кортизол — это гормон, который помогает телу справляться со стрессом. В норме он самый высокий утром, дает нам энергию проснуться, а к вечеру постепенно снижается, готовит нас ко сну. Но во время ночных тревог, обстрелов и постоянной опасности цикл его выработки нарушается.

«Когда мы просыпаемся несколько раз за ночь из-за воздушной тревоги или взрывов — уровень кортизола снова прыгает вверх. А это разрушает естественный ритм и препятствует восстановлению организма», — объясняет Самойленко.

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Что это значит для тела:

Жир откладывается преимущественно в зоне живота

Повышается аппетит, особенно на сладкое и жирное

Замедляется метаболизм

Меняется форма тела (феномен «кортизолового живота» и «отечного лица»)

Фактор №2: плохой сон — тайный союзник лишних килограммов

Плохое качество сна — еще один ключевой механизм набора веса:

Нарушение выработки лептина и грелина — гормонов, которые регулируют аппетит

За усталостью следует переедание: организм пытается компенсировать недостаток энергии едой

Человек, который спал 4-5 часов, потребляет больше на следующий день

«У людей с плохим сном повышенная тяга к быстрым углеводам, особенно утром. Им сложнее контролировать объем порций и выбор продуктов», — отмечает Наталья Самойленко.

Фактор №3: снижение физической активности из-за хронической усталости

Стресс и усталость убивают мотивацию даже у самых сознательных. Причина в том же кортизоле, который при длительном повышении уменьшает уровень дофамина и серотонина — гормонов удовольствия и энергии. Человек не просто меньше занимается спортом — он теряет даже бытовую активность: выбирает лежание на диване вместо прогулки, лифт вместо лестницы.

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Фактор №4: изменения в пищевом поведении и нерегулярные приемы пищи

Еще одно следствие войны — хаос в питании:

Люди едят тогда, когда успевают, а не тогда, когда надо

Смещение главного приема пищи на вечер

Перекусы на стрессе (эмоциональное переедание)

Чаще выбирают простые и калорийные продукты (хлеб, печенье, фастфуд)

Все это приводит к инсулинорезистентности, когда клетки хуже усваивают глюкозу и тело запасает ее в виде жира.

Психологическая усталость — основа всех физических изменений

Постоянное чувство тревоги, напряжение, информационная перегрузка — это психоэмоциональное истощение, которое влечет за собой:

утраченную мотивацию заботиться о себе

«зависание» в соцсетях вместо движения

эмоциональные срывы

нарушение режима

Мы все живем в условиях, которые требуют от организма сверхусилий. Поэтому если тело отвечает на это лишними килограммами — это не слабость, это реакция на выживание. Не наказывайте себя. Заботьтесь о себе и помните: каждый шаг к восстановлению — это уже победа.

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▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: САМОЙЛЕНКО: «Мы худеем ВО СНЕ». Алкоголь и вес, гормон-убийца, вредные перекусы и мифы о ЕДЕ