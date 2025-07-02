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Набор веса во время постоянных тревог: как обстрелы, стресс и усталость влияют на наше тело
Полномасштабное вторжение изменило не только наши будни, но и наши тела. Лишний вес, изменения в аппетите, проблемы со сном — это не просто побочные эффекты «тяжелых времен». Это — последствия длительного стресса, который буквально превращает нашу гормональную систему в поле боя.
О самых распространенных причинах набора веса среди украинцев во времена военного положения рассказала врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко в интервью для YouTube-канала Марички Падалко.
Фактор №1: кортизол — гормон стресса, который «ломает» обмен веществ
Кортизол — это гормон, который помогает телу справляться со стрессом. В норме он самый высокий утром, дает нам энергию проснуться, а к вечеру постепенно снижается, готовит нас ко сну. Но во время ночных тревог, обстрелов и постоянной опасности цикл его выработки нарушается.
«Когда мы просыпаемся несколько раз за ночь из-за воздушной тревоги или взрывов — уровень кортизола снова прыгает вверх. А это разрушает естественный ритм и препятствует восстановлению организма», — объясняет Самойленко.
Что это значит для тела:
Жир откладывается преимущественно в зоне живота
Повышается аппетит, особенно на сладкое и жирное
Замедляется метаболизм
Меняется форма тела (феномен «кортизолового живота» и «отечного лица»)
Фактор №2: плохой сон — тайный союзник лишних килограммов
Плохое качество сна — еще один ключевой механизм набора веса:
Нарушение выработки лептина и грелина — гормонов, которые регулируют аппетит
За усталостью следует переедание: организм пытается компенсировать недостаток энергии едой
Человек, который спал 4-5 часов, потребляет больше на следующий день
«У людей с плохим сном повышенная тяга к быстрым углеводам, особенно утром. Им сложнее контролировать объем порций и выбор продуктов», — отмечает Наталья Самойленко.
Фактор №3: снижение физической активности из-за хронической усталости
Стресс и усталость убивают мотивацию даже у самых сознательных. Причина в том же кортизоле, который при длительном повышении уменьшает уровень дофамина и серотонина — гормонов удовольствия и энергии. Человек не просто меньше занимается спортом — он теряет даже бытовую активность: выбирает лежание на диване вместо прогулки, лифт вместо лестницы.
Фактор №4: изменения в пищевом поведении и нерегулярные приемы пищи
Еще одно следствие войны — хаос в питании:
Люди едят тогда, когда успевают, а не тогда, когда надо
Смещение главного приема пищи на вечер
Перекусы на стрессе (эмоциональное переедание)
Чаще выбирают простые и калорийные продукты (хлеб, печенье, фастфуд)
Все это приводит к инсулинорезистентности, когда клетки хуже усваивают глюкозу и тело запасает ее в виде жира.
Психологическая усталость — основа всех физических изменений
Постоянное чувство тревоги, напряжение, информационная перегрузка — это психоэмоциональное истощение, которое влечет за собой:
утраченную мотивацию заботиться о себе
«зависание» в соцсетях вместо движения
эмоциональные срывы
нарушение режима
Мы все живем в условиях, которые требуют от организма сверхусилий. Поэтому если тело отвечает на это лишними килограммами — это не слабость, это реакция на выживание. Не наказывайте себя. Заботьтесь о себе и помните: каждый шаг к восстановлению — это уже победа.
▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: САМОЙЛЕНКО: «Мы худеем ВО СНЕ». Алкоголь и вес, гормон-убийца, вредные перекусы и мифы о ЕДЕ