Надо ли делать вакцинацию против ВПЧ

Проктолог Алина Шпадик рассказала, почему вакцинация от ВПЧ важна даже для взрослых и как она помогает уменьшить риски в комплексе с другими методами лечения.

Многие люди считают, что ВПЧ — это проблема только для молодежи или что после лечения риск прошел. На самом деле вирус папилломы человека может оставаться активным и влиять на здоровье даже во взрослом возрасте. По словам врача, современная вакцинация от ВПЧ не только предотвращает новые инфекции, но и помогает эффективнее контролировать уже имеющийся вирус в тандеме с другими методами лечения.

«В моей практике есть пациенты, которые прошли лечение и благодаря вакцинации мы наблюдали заметное подавление вируса. Он не распространялся дальше, а комплексное лечение давало лучший результат», — объясняет врач.

Важность вакцинации

ВПЧ — это вирус, который может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая образование патологических изменений на коже и слизистых оболочках. Даже если вирус не относится к высокорисковым типам, иммунная система человека нуждается в поддержке, чтобы сдерживать его активность. Вакцинация от ВПЧ:

Усиливает естественный иммунитет организма против вируса.

Помогает уменьшить рецидивы после лечения.

Действует как дополнительный щит в комплексе с другими методами, например, лазерной терапией.

Как объясняет Шпадик, сочетание лечения и вакцинации дает «очень хороший положительный эффект», ведь вирус подавляется, а риск прогрессирования снижается.

Кому надо сделать прививку

Врач отмечает, что вакцинация эффективна не только для молодежи, но и для взрослых пациентов, которые проходят лечение ВПЧ. Важно, чтобы решение принималось под контролем специалиста, ведь сочетание терапии и вакцинации позволяет получить лучший результат.

«Пациенты, которые вакцинировались в процессе лечения, отмечали стабильное подавление вируса и меньшую вероятность повторного заражения», — рассказывает Шпадик.

ВПЧ — это не приговор. Современные медицинские подходы дают возможность эффективно контролировать вирус и поддерживать здоровье организма. Вакцинация в сочетании с лечением может уменьшить риски и дать пациентам спокойствие и уверенность в собственном здоровье.

Врач советует не медлить, вакцинироваться и заботиться о себе.