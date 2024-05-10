Надвигается мощная магнитная буря: прогноз на выходные, 11-12 мая

В выходные ожидается высокая геомагнитная активность. Множественные выбросы корональной массы на Солнце станут причиной очень сильной магнитной бури.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11-12 мая 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

В субботу, 11 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 8 (красный уровень), что соответствует мощнейшей магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей, которая будет сохранять свою активность и в воскресенье, 12 мая.

По данным The watchers, этой буре присвоили рейтинг G4, а это вторая по величине геомагнитная буря по шкале NOAA, и возникает она примерно 100 раз за солнечный цикл, охватывающий 11 лет. Единственная классификация выше G4 - это G5 - Extreme, которая возникает примерно четыре раза за цикл.

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