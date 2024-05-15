Наибольшие страхи и предубеждения про лечение катаракты: комментирует офтальмохирург

Многих теряющих зрение из-за катаракты пугает необходимость хирургического вмешательства. Однако заболевание молодеет и поражает категорию активно работающего населения. Можно ли оттягивать лечение и чего ожидать после замены хрусталика?

О наибольших предубеждениях о катаракте и о том, что нужно знать о болезни и лечении, мы узнали у эксперта по этому направлению, кандидата медицинских наук, офтальмохирурга офтальмологического центра "Эксимер" в Одессе Ивана Левицкого.

Суть лечения катаракты

От болезни можно избавиться единственным путем – хирургически убрать из глаза мутный хрусталик и установить искусственный. Делают это сейчас методом факоэмульсификации. "Фако" с греческого означает "хрусталик", эмульсификация — фрагментация и превращение в эмульсию.

Итак, собственный хрусталик, превращенный в эмульсию, отсасывают из хрусталиковой капсулы, а затем имплантируют туда искусственную интраокулярную линзу (ИОЛ) – тщательно подобранную, рассчитанную для каждого глаза, под нужды человека, с учетом его желаний.

Некоторые этапы операции могут выполняться на специальном лазере, что повышает точность и снижает травматичность хирургии катаракты. Однако это не является обязательным пунктом. Далее, как мы уже узнали, хирург с помощью факомашин аспирирует и удаляет мутный хрусталик.

Лучше подождать, чтобы катаракта созрела?

Это мнение было очень распространено 10 лет назад, когда речь шла о старых классических методиках хирургии, а не о современной факоэмульсификации. Вопрос, делать ли операцию, должен возникнуть, как только вам начала мешать катаракта.

Повод заподозрить изменения в хрусталике и обратиться к офтальмологу:

появились хоть какие-то минимальные ухудшения зрения, особенно в вечернее и ночное время;

вам сложно выполнять работу по мелким предметам, читать, шить;

потеряли возможность без дискомфорта выполнять рутинные дела.

К сожалению, повлиять на скорость прогрессирования катаракты медикаментозным путем невозможно, поэтому нет смысла откладывать операцию на начальных стадиях болезни.

Напротив, чем мягче хрусталик, тем менее травматическое хирургическое вмешательство, тем легче для пациента, глаза и тем короче восстановительный период после операции. На самом деле, именно при начальной катаракте есть возможность лучше рассчитать искусственный хрусталик. Ведь при перезрелых формах точность может немного снижаться.

Промедление избавиться от катаракты, помимо увеличения риска травматичности хирургии, приводит лишь к тому, что вы оттягиваете время, когда начнете снова нормально видеть и восстановите свою функциональность.

Катаракта / Фото: Credits

Катаракта только у пожилых людей, зачем лишний раз обращаться к окулисту?

На самом деле катаракта становится "моложе". И это не связано с компьютером, как многие думают. Если сравнить образ жизни наших дедов-прадедов, то увидим, что у них не было такого количества работы на близкое расстояние, не было такой зрительной нагрузки. К тому же они ложились спать, как только садилось солнце, в противовес современным людям, которые очень много работают, по 12-16 часов. И это ставит свои требования к качеству зрения, а также влияет на то, как быстро мы принимаем решение о необходимости обследования.

Начиная с 40 лет визит в офтальмолог должен быть плановым, независимо от того беспокоит что-либо или нет. Ведь это возраст, когда происходят изменения в организме, развивается пресбиопия или возрастная дальнозоркость, появляется необходимость в очках для чтения. Тогда же могут проявляться возрастные конфигурации, связанные с катарактой. Но нужно идти не в оптику, чтобы просто подобрать очки, а именно к офтальмологу, чтобы провести комплексное обследование глаз.

После замены хрусталика у меня будет идеальное зрение или все равно придется носить очки?

Как отмечает эксперт, иногда объяснение, что замена хрусталика не гарантирует 100-процентное зрение, отнимает больше времени, чем сама хирургическая процедура. Ведь пациенты ожидают настоящего чуда от искусственного хрусталика, однако существуют законы физики, которые врачу невмоготу изменить.

Если есть перезрелая катаракта и сопутствующие заболевания глаза или когда из-за перезрелой катаракты эти сопутствующие заболевания невозможно обнаружить, диагностика очень осложняется. Тогда адекватно спрогнозировать результат – сверхсложная задача. Вот почему офтальмологи призывают не ждать, пока катаракта созреет.

Офтальмохирург офтальмологического центра "Эксимер" в Одессе Иван Левицкий

А придется ли еще дополнительно носить очки, зависит от типа имплантируемого хрусталика.

Есть хрусталики, имеющие несколько фокусов, благодаря чему можно ездить за рулем, пользоваться компьютером и телефоном, читать книги без очков или почти без них. А есть другие типы хрусталиков, которые обеспечивают более высокое качество сумеречного и ночного зрения, но не позволяют читать, писать, пользоваться смартфоном без очков.

Если мы говорим, например, о профессиональном водителе, может, стоит пожертвовать зрением на близкое расстояние, но иметь максимальное качество зрения при любых погодных условиях. Следовательно, подбор хрусталика зависит от профессии человека и его потребностей. Следует понимать, что есть промежуточное зрение, и задача врача – проанализировать с пациентом, который ожидает получить после хирургического вмешательства.

Параметры глаза, сопутствующие заболевания, профессия, хобби человека, его ожидания регулируют выбор искусственного хрусталика.

Не нужно бояться операции. Современные технологии позволяют уже на следующий день после хирургического вмешательства иметь функциональное зрение, а через несколько дней – основное. Полноценное восстановление будет длиться около месяца, в этот период вы сможете сами себя обслуживать и давать умеренные зрительные и интеллектуальные нагрузки. Находиться в стационаре нет нужды. Главное - обеспечить комфортные и чистые условия, соблюдать правила гигиены и рекомендаций врача, в частности, избегать сильных физических нагрузок и вовремя закапывать глаза.

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