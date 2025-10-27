Напиток №1, который спасает от простуды: что пить, когда тело борется с болезнью / © Credits

От имбирного чая до апельсинового сока и даже неоновых спортивных напитков — выбор велик. Но издание Real Simple рассказало, какой же на самом деле самый эффективный напиток и выбор здесь единодушный — вода.

Вода — первый помощник в борьбе с болезнью

Когда мы болеем, будь то простуда, грипп, аллергия или другая инфекция, организм теряет много жидкости и требует дополнительной энергии для борьбы с болезнью. Поэтому воды должно быть достаточно.

Симптомы вроде потения, лихорадки, тошноты или диареи приводят к потере жидкости и электролитов. Если не пить достаточно воды, слизь становится гуще, кровообращение ухудшается, а иммунные клетки труднее достигают места инфекции. Вода помогает избежать обезвоживания, которое сильно усложняет борьбу организма с инфекцией.

Что вода делает для организма

Поддерживает объем крови и доставку питательных веществ. Вода обеспечивает стабильную циркуляцию крови, а это помогает организму доставлять кислород, электролиты и иммунные клетки туда, где они больше всего нужны. Это позволяет быстрее реагировать на инфекцию.

Поддерживает иммунитет. Недостаточное потребление воды повышает уровень кортизола — гормона стресса, который подавляет иммунные функции. В то же время надлежащее увлажнение помогает поддерживать баланс кишечной микрофлоры и количество иммунных клеток, а это критично для борьбы с вирусами и бактериями.

Регулирует температуру тела и работу лимфатической системы. Вода помогает организму поддерживать температуру во время лихорадки и улучшает лимфоток — это ключ к транспортировке иммунных клеток и выведению токсинов.

Предотвращает мышечные спазмы и запоры. Во время болезни организм особенно нуждается в жидкости. Вода увлажняет кишечник, предотвращает запоры, поддерживает мышцы и почки, снижает риск камней и инфекций.

Улучшает настроение и когнитивные функции. Даже легкое обезвоживание может повлиять на кратковременную память, концентрацию, внимательность и настроение. Поэтому вода — не только лекарство для тела, но и для мозга.

Как сделать воду вкуснее, когда болеете

Пить воду легко, когда все в порядке. А когда болит горло или тошнит, все совсем иначе.

С лимоном и медом — мед обволакивает горло, лимон добавляет вкуса и немного витамина С.

С огурцом или имбирем — огурец освежает и успокаивает, имбирь помогает при тошноте.

Температура воды — теплая вода комфортнее при простуде, прохладная, но не ледяная, при расстройстве желудка.

Малые порции, но часто — маленькие глотки легче переносить, чем большие.

Вода — ваш главный союзник, когда организм борется с болезнью. Она помогает оставаться увлажненными, поддерживает иммунитет, улучшает настроение и даже ускоряет восстановление. Поэтому держите рядом стакан чистой воды, а ваше выздоровление будет быстрым и комфортным.