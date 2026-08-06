Напиток, который может остановить сердце: врач рассказал об употреблении энергетиков в жару

врач рассказал об употреблении энергетиков в летнюю жару / © Credits

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Лето — это не только сезон отдыха, но и период, когда наш организм работает в особом режиме. При высоких температурах сердце вынуждено работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную терморегуляцию. Вместе с потом мы теряем воду, минералы и соли, а риск обезвоживания значительно возрастает. Именно поэтому даже без дополнительных факторов организм уже находится под повышенной нагрузкой.

Что происходит, если в жару выпить энергетический напиток

По словам врача Юрия Габорца, энергетические напитки содержат стимулирующие вещества, в первую очередь кофеин, а также зачастую значительное количество сахара.

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Такое сочетание может создавать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. После употребления человек может почувствовать учащенное сердцебиение, повышенную потливость, беспокойство, дрожь, слабость или повышение артериального давления.

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Хотя после энергетических напитков нередко возникает ощущение прилива сил, оно носит временный характер. Врач сравнивает этот эффект с кредитом: организм как бы получает кратковременный ресурс, но впоследствии приходится «возвращать долг» в виде еще большей усталости, бессонницы или ухудшения самочувствия.

Кому следует избегать употребления энергетиков

Врач отмечает, что существуют категории людей, для которых подобные напитки могут представлять особую опасность. Прежде всего это люди с артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, заболеваниями сердца и те, кто страдает от панических атак. Также повышенной осторожности требуют люди, которые мало спали, активно тренируются, уже имеют признаки обезвоживания или находятся под длительным воздействием жары.

Отдельно Юрий Габорец подчеркивает, что подросткам энергетические напитки вообще не рекомендуются. Они не содержат настоящей энергии, а лишь стимулируют нервную систему, а это может негативно влиять на организм, который еще развивается.

Безопасное количество кофеина

По словам врача, условно безопасной максимальной суточной дозой кофеина для здорового взрослого человека считается около 400 миллиграммов. Впрочем, это не означает, что энергетики можно употреблять без ограничений. Ведь кофеин может поступать в организм также с кофе, чаем, колой, шоколадом и другими продуктами. Поэтому общее количество стимуляторов в течение дня легко превышает рекомендуемую норму.

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Кроме того, одна из самых распространенных ошибок летом — пытаться утолить жажду энергетическим напитком. Врач подчеркивает, что энергетик не обеспечивает организм необходимым количеством жидкости и не компенсирует потерю воды из-за жары.

Главное правило в жаркие дни гораздо проще: достаточно пить обычную или минеральную воду, находиться в тени, делать перерывы во время физической активности и не забывать об охлаждении организма.

Несмотря на популярность энергетических напитков, настоящий заряд бодрости не продается в банке. Лучшими источниками энергии остаются полноценный сон, правильный питьевой режим, сбалансированное питание и регулярный распорядок дня. Именно эти привычки помогают организму работать стабильно даже в жару, без резких перепадов самочувствия и лишней нагрузки на сердце.

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