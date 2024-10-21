Насколько опасно употреблять ультраобработанные продукты

Daily Mail предоставил своим читателям почву для размышлений относительно ультраобработанных продуктов и стоит ли их потреблять каждый день.

Ультраобработанные пищевые продукты содержат ингредиенты, которые никогда или редко используются на кухнях или классы специальных химических добавок, функция которых состоит в том, чтобы сделать продукт максимально приятным и более привлекательным для потребления. Ингредиенты, содержащиеся в таких продуктах, могут включать консерванты против плесени или бактерий, искусственные красители, эмульгаторы, чтобы остановить размножение микроорганизмов, а также добавленный или измененный сахар, соль и жиры, чтобы сделать пищу более привлекательной. У таких продуктов обычно длительный срок хранения.

Ультраобработанные продукты – это:

Газированные напитки;

Чипсы;

Пакетированные супы;

Нагетсы;

Мороженое;

Сосиски;

Ветчина;

Некоторые сухие завтраки;

Печенье;

Йогурты с фруктовым вкусом;

Некоторые алкогольные напитки, включая виски, джин и ром.

По мнению профессора Carlos A. Monteiro, обществу нужно относиться к таким продуктам осторожно, ведь организм быстро привыкает к их вкусу, а пользы получает мало. Он отмечает, что утрообработанные продукты в больших количествах очень вредны для организма.

Эти продукты приводят к многочисленным серьезным заболеваниям и преждевременной смертности. Статистически они составляют около 57% рациона населения развитых европейских стран.

Статистика свидетельствует, что люди, употребляющие продукты массового производства, на четверть чаще страдают инфарктом и инсультом. Следовательно, с каждым днем все больше становится тех, кто поддерживает запрет на продажу таких товаров.

Конечно, полностью запретить производство и употребление таких продуктов невозможно, в принципе, их разумное потребление не оказывает сильного негативного влияния на организм, но использование в них разных подсластителей и вкусовых усилителей, влияющих на наши рецепторы, влияют на затруднение отказа от подобных вкусностей.

Профессор диетологии и пищевых наук Gunter Kuhnle напротив, не так категоричен в мыслях об ультраобработанных продуктах. Он не отвергает тот факт, что такие продукты содержат бесполезные составляющие, но если питаться здраво, то негативного воздействия на ваш организм не будет. Он утверждает, что даже среди большого количества непитательных продуктов есть те, которые обогащены необходимыми нам полезными элементами и они могут поддержать организм и наполнить его энергией, конечно, не на постоянном ежедневном потреблении.

Зерновые культуры, цельнозерновой хлеб, например, также считается ультраобработанным продуктом, но он содержит различные полезные питательные вещества, такие как клетчатка, витамины и минералы.

Поэтому сказать однозначно, что все ультраобработанные продукты – это зло, невозможно. Остается ответственно относиться амк своему рациону и питанию, отдавая предпочтение натуральным продуктам, овощи и фруктам. Также важно понимать, что еда должна быть сбалансированной. К примеру, фруктовый сок содержит полезные витамины, минералы и антиоксиданты, если потреблять его в умеренных количествах, но в избыточном количестве содержится высокий уровень сахара, который может перечеркнуть их пользу.

Конкретная пища не является ни хорошей, ни плохой, она будет содержать все элементы, и их баланс может зависеть от того, сколько именно вы съедите.

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